LunedÃ¬ 29 dicembre - La Parola del Signore

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di MosÃ¨, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come Ã¨ scritto nella Legge del Signore: Â«Ogni maschio primogenito sarÃ sacro al SignoreÂ»; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme câ€™era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto dâ€™Israele; lo Spirito Santo che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recÃ² al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino GesÃ¹ per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: Â«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perchÃ© i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo IsraeleÂ». Il padre e la madre di GesÃ¹ si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlÃ² a Maria, sua madre: Â«Egli Ã¨ qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perchÃ© siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerÃ lâ€™animaÂ». (Lc 2,22-35)

La Parola oggi ci porta a contemplare l'incontro stupendo del vecchio Simeone con GesÃ¹, che potrebbe sembrare un bambino come tanti, ma che in Lui riconosce il compimento della promessa di Dio al suo popolo.

Simeone Â«â€¦ lo prese tra le braccia e benedisse Dio: â€œOra lascia, o Signore che il tuo servo vada in pace â€¦ perchÃ© i miei occhi han visto la tua salvezzaâ€¦Â» vede, in quel bambino, compiersi lâ€™attesa della salvezza, non solo per sÃ©, ma anche per tutto il popolo.

Lo Spirito parla anche a Maria tramite il profeta, preannunciando la missione di salvezza per cui GesÃ¹ Ã¨ venuto al mondo Â«Egli Ã¨ qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israeleâ€¦Â».

Anche me e te, lo Spirito Santo, Ã¨ la guida per il cammino della vita ma, ma sta a noi, essere sempre in ascolto e attualizzare, nella nostra vita, il progetto di Dio su di noi.

Ed io sono attento a leggere i segni che Dio compie? Come attendo la realizzazione della speranza?

Signore, la mia mente non si appesantisca in ragionamenti e pensieri per incontrarti ma concedi anche a me di avere quei pochi minuti, come Ã¨ avvenuto al vecchio Simeone, che possono rinnovare in me la fiducia e speranza in Te che sei lâ€™Amore. Amen