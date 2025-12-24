“Premio Letterario Nazionale Sororanze/1^ Edizione 2025 – letteratura sociale", ecco i finalisti

Annunciati le autrici e gli autori finalisti del “Premio Letterario Nazionale Sororanze/1^ Edizione 2025 – letteratura sociale”.

Centinaia i concorrenti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Il Premio è promosso dal “WORLD WOMEN TALENT SYSTEM – APS coordinamento Abruzzo” e organizzato da Bibliodrammatica aps, ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines, coordinamento Margherita Bonfilio, Giulia Madonna, Annarita Pasquinelli, con la collaborazione dell’artista Alessandra D’Ortona.

La Premiazione, nell’ambito del “Sororanze Festival 2025/26”, si terrà mercoledì 14 gennaio a Pescara, presso la Fondazione La Rocca, in presenza degli autori e delle autrici finalisti, delle Istituzioni, della Giuria.

Progetto in collaborazione con SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria, OPI/Orchestra Poetica Italiana, Sororanze festival 2025/26, Biblioteca sociale “M.Bonincontro” e I luoghi del buon incontro aps, Eracle aps e Caffè Letterari Federiciani, AP/Arte Prossima.

Con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara. Con i buoni auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Margherita Bonfilio, coordinatrice WWTS Abruzzo: “Grande successo per questa prima edizione del Premio Letterario Nazionale (letteratura sociale) che ha come tematica centrale e protagoniste le donne e storie di cui sono protagoniste. Un progetto, collegato al Sororanze Festival (storie di donne ribelli, raccontate, oggi), per contribuire a valorizzare la presenza e il talento delle donne nella società contemporanea, e soprattutto nella vita di tutti i giorni a tutti i livelli. ”

Beniamino Cardines, presidente della Giuria: “Crediamo che attraverso la Letteratura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche della parità di genere, al rispetto delle donne, alla giusta considerazione che promuova e maturi una convivenza sociale integrata a partire dalla cultura personale. Vogliamo porre l’accento sul valore sociale della figura femminile. Immaginiamo una società liberata dagli stereotipi e dai luoghi comuni, in cui la parità sia costruita sul rispetto, sul dialogo, sulla reciprocità.”

I 20 FINALISTI

del “Premio Letterario Nazionale Sororanze/1^ Edizione 2025 – letteratura sociale”

Silloge poetica inedita:

Rita Garzetti “Donne” (Novara); Elisabetta Liberatore “Legami” (Pratola Peligna - AQ); Roberto Colonnelli “Voci che restano” (Acquapendente - VT); Davide Lorusso “Fiore di campo” (Monopoli - BA); Patrizia Splendiani “Quadri di un interno” (Pescara).

Poesia edita:

Alessandro Zaffarano “Femminile, Singolare” (Lequile - LE) Edizioni Milella; Giuseppa Corry Filomé “Inaspettati stupori” (Verona) Edizioni Il Cuscino di Stelle; Alessandra Nepa “Fili d’erba sotto le dita” (Chieti) Lupi Editore; Silvia Favaretto “E vissero infelici e contente” (Marcon - VE) Ediciones Morgana; Margherita Bonfrate “Emozioni di luna lucente” (Taranto) Edizioni Setteponti.

Racconto inedito:

Giulia Di Giampaolo “Chi sei tu senza la tua voce” (Pescara); Lucia Ferrigno “A un passo dal cielo e con negli occhi il mare” (Atrani - SA); Anna Hurkmans “L’Accusa” (Roma); Manuela Di Dalmazi “Le parole che ci tengono vive” (Pescara); Lucia Cagiola “Mani intrecciate da un filo che unisce” (Monterotondo - RM).

Narrativa edita:

Anna Cantagallo “Kintsugi - riparare la vita” (Roma) Castelvecchi; Emila Covini “Virginia Apgar - l’intuizione geniale” (Bollate - MI) Morellini Editore; Valentina Casarotto “Diva d’acciaio - Il caso Tamara de Lempicka” (Vicenza) Gaspari Editore; Saverio Giannini “Gli ultimi” (Casamassima - BA) Giazira scritture; Serena Pisaneschi “Il resto della vita” (Agliana - PT) Società Editrice Di Leandro & Partners.