Giovedì 11 dicembre - La Parola del Signore

Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». (Mt 11,11-15)

La parola ci presenta Gesù che definisce, Giovanni Battista, «… è lui quell’Elìa che deve venire» e che lo proclama «fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni …»

Gesù vuol indicare, a coloro che lo seguono, che Giovanni è il più grande uomo mai esistito:

* per la sua coerenza, nel vivere la semplicità;

* per la sua forza interiore, nell’affidarsi a Dio;

* per la sua radicalità, nel vivere la parola.

Giovanni è davvero il profeta per eccellenza e tutti sono chiamati ad imitarlo per la sua forza interiore e la capacità di rinunciare a ciò che distoglie dal Regno.

Anche a noi, nel cammino di fede e di accoglienza del Signore, a volte inconsapevolmente, troviamo persone, che non conosciamo bene, ma ci conducono a riconoscere e vedere la presenza di Dio.

Gesù dicendo che «… il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.» vuole dire, anche a me e te, che la grandezza dei piccoli del Vangelo, che sono più grandi di lui nel Regno dei cieli, consiste nell’aver visto compiersi la presenza e la potenza del Regno di Dio, con l’evento della Risurrezione di Gesù, e di aver avuto la gioia di essere stati chiamati a seguirlo, riuscendo a condividere, con coloro che abbiamo incontrato, i doni ricevuti e utilizzandoli per la crescita del Regno di Dio. Penso che un giorno conosceremo tanti Santi, non conosciuti o riconosciuti sulla terra, che sono quelle persone che, inaspettatamente, ci hanno portato verso la conversione.

Ed io riesco ad essere in comunione con gli altri e fare comunità? La Parola mi aiuta a capire meglio gli avvenimenti della mia vita?

Signore, sostienimi nel percorrere il deserto, che a volte si presenta, nella mia vita e La tua Parola, che è viva ed efficace, mi possa sempre aiutare a camminare insieme a tutti i fratelli e sorelle che metti sul mio cammino. Amen