Kristine Maria Rapino presenta "Scialacca" a Miglianico

Scialacca, il nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer, prosegue il suo viaggio: domenica 28 settembre l'autrice, in dialogo con il prof. Antonello Antonelli, sarÃ a Miglianico alle ore 18.30 nella Casa delle Monache di S. Anna (via Sud); l'evento nasce dalla collaborazione del Comune di Miglianico con la Pro Loco di Miglianico che predisporrÃ , a conclusione, anche un momento conviviale.

Scialacca che segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui câ€™Ã¨ Aria, una ragazza enigmatica con albinismo. Tra rancori, parole taciute e un amore che non si Ã¨ mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi dâ€™artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nellâ€™acqua, trattenendo ciÃ² che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Per dare una voce autentica a uno dei personaggi principali, Aria, lâ€™autrice Kristine Maria Rapino ha incontrato Albinit, lâ€™associazione italiana che promuove lâ€™inclusione delle persone con albinismo; ascoltando le loro esperienze e i loro punti di vista si Ã¨ concretizzata una collaborazione che ha visto la realizzazione di segnalibri unici che accompagneranno alcune copie del libro: l'obiettivo Ã¨ quello di diffondere conoscenza e consapevolezza sullâ€™albinismo, promuovendo un messaggio di inclusione. Proprio il prossimo 10 ottobre, l'autrice alle ore 17.00 sarÃ nella Biblioteca di Quartiere Pavia Est, per presentare il suo libro e l'evento sarÃ moderato dal Presidente Albinit, Elisa Tronconi.

Kristine Maria Rapino Ã¨ nata nel 1982 e vive a Chieti. Ãˆ editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta . Ha lavorato per il teatro e a CinecittÃ ed Ã¨ stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.