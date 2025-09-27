'Art, bike & Run + Wine', evento speciale conclusivo con la pedalata Fossacesia-Ortona

Evento speciale per l'edizione 2025 di Art, Bike & Run + Wine, manifestazione volta a promuovere la Costa dei Trabocchi attraverso i temi dellâ€™arte, dello sport e del turismo sostenibile. In collaborazione con AttrActive - Salone del turismo attivo a Lancianofiera, Legambiente, Dmc Costa dei Trabocchi, Binaria e Bio cantina Sociale di Orsogna.

Appuntamento dunque sabato 27 settembre per la pedalata da Fossacesia a Ortona, andata e ritorno. Ritrovo alle 10 alla vecchia stazione di Fossacesia Marina, con tappe poi a Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Ortona e rientro a Fossacesia. Info e prenotazioni: attractive@lancianofiera.it oppure al telefono: 0872710500.



Un appuntamento allâ€™insegna della sinergia e della collaborazione fra tutti gli attori che concorrono alla promozione della destinazione turistica della Costa dei Trabocchi. Art Bike & Run + Wine Ã¨ promosso da Legambiente in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Pescara, Comune di Francavilla e Comune di Vasto. Ideatrice del format e organizzatrice dellâ€™evento Ã¨ lâ€™agenzia Carsa di Pescara.



Il primo appuntamento di Art, Bike & Run + Wine Ã¨ stato quello del 7 settembre con Da Ponte a Ponte - Pescara incontra la Costa dei Trabocchi: pedalata al tramonto dal Ponte del Mare di Pescara al nuovo Ponte della Marina di Francavilla. La seconda parte dell'evento si Ã¨ tenuta a Vasto il 12 e 13 settembre, nella cittÃ che ha visto nascere la prima edizione di Art Bike & Run nel 2021. Il programma ha visto una visita al centro storico di Vasto e una pedalata a Punta Aderci.

I momenti di Art, Bike & Run hanno affiancato la conferenza nazionale Terre Attrattive - tenutasi in programma dallâ€™11 al 13 settembre a Vasto - realizzata dal Gal Costa dei Trabocchi, in collaborazione con la Regione Abruzzo, la Rete Gal e altri. Foto: momenti delle precedenti attivitÃ di Art, Bike & Run 2025