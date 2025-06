Festa della Repubblica, cerimonia e consegne onorificenze a Chieti

Il 2 giugno, alla presenza delle autorità pubbliche sarà celebrata a Chieti la 79^ Festa della Repubblica, presso la Villa Comunale.

Le Autorità giungeranno alla Villa precedute da un corteo di studenti degli Istituti comprensivi 1, 2, 3 e 4 del Convitto Nazionale “G.B. Vico”, dei Licei “F. Masci” e “I. Gonzaga” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomilio- Galliani- De Sterlich”, che sfileranno , a partire dalle ore 09.45 , da Piazza Valignani lungo l’intero Corso Marrucino, con una bandiera tricolore messa a disposizione dal Comando Vigili del Fuoco di Chieti.

Ad attendere le autorità alla Villa Comunale ci sarà inoltre il Coro degli studenti del Convitto ‘G.B. Vico’ che intonerà , al momento dell’alzabandiera, l’inno di Mameli.

Nel corso della cerimonia , che avrà inizio alle roe 10.30, le Autorità renderanno gli onori ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, seguita dalla lettura della preghiera per i caduti e del messaggio del Presidente della Repubblica.

Al termine della cerimonia istituzionale il Prefetto riceverà in omaggio una riproduzione dell’opera “Pax Amor Fraternitas in corde” della studentessa del Liceo artistico “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, Aurora Petrella, vincitrice del XIV concorso artistico nazionale – Premio Celommi 2025 e, quindi, consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle art, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropicie umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”

Si elencano, di seguito, i nominativi degli insigniti:

CAVALIERE:

Giampiero La Penna - Sacerdote

Adolfo Felicissimo – Ten. Colonnello dell’Esercito Italiano

Carlo Pantalone – Imprenditore nel campo biomedicale

Angelo Capuzzimato – Ufficiale della Marina

Nino Casacchia – Appuntato Scelto della Guardia di Finanza

Ugo Cieri – Colonnello dell’Aeronautica Militare

Orlando Cicchetti – Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri

Antonio Veltri – Graduato Aiutante dell’Esercito Italiano

Antonio Di Cesare – Funzionario di Cancelleria in quiescenza

Michele Cefaratti – Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri

Domenico Nunzio D’Orazio – Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza

Francesco Vito Renzulli – Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza

Francesco Saverio Rinaldi - Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza

UFFICIALE:

Luigi D’Angelo - Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri

COMMENDATORE: