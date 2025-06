Il 6 giugno alle ore 17.30, presso il Polo Eden di Ortona, proseguiranno le celebrazioni per i 60 anni dall'istituzione del Liceo Classico di Ortona.

Con il patrocinio del Comune ed il contributo del Lions Club di Ortona, si darà vita ad un prestigioso evento culturale e formativo, aperto alla cittadinanza .

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Dott. Gianluca Braga, Commissario prefettizio del Comune di Ortona e della Prof.ssa Angela Mancini, Dirigente scolastica del Liceo “A. Volta” di Francavilla-Ortona.

La prima sessione dei lavori , moderata dal prof Andrea Alongi, vedrà la lectio magistralis “ Come le foglie , la poesia greca e il senso del mortale .” tenuta dal Prof. Carmine Catenacci, Professore ordinario di Letteratura Greca e Prorettore vicario dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Nella seconda sessione si terrà la tavola rotonda " Sulle spalle dei giganti ", che vedrà protagonisti illustri ex alunni del liceo , oggi affermatisi in diversi ambiti accademici, scientifici e professionali. Interverranno :

* Prof.ssa Gilda Antonelli, Delegata del Rettore al Placement – Ud’A

* Dott. Carlo Aquilano, Chief Commercial Officer – De Cecco

* Dott. Paolo Caccavella, Oceanografo

* Prof. Angelo Cichelli, Direttore Scuola Superiore – Ud’A

* Dott.ssa Simonetta Iarlori, Chief Human Capital Officer – Consip

* Dott. Francesco Pelusi, Dottorando – Università Cattolica, Piacenza.

A moderare la discussione sarà la Prof.ssa Annamaria Mililli .

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di confronto e di ispirazione, per ragionare sull'importanza della formazione umanistica e sull'orientamento dei giovani .

Questo evento si inserisce in una serie di iniziative, portate avanti da un comitato spontaneo di docenti ed ex alunni del Liceo, con il progetto "Radices et Alae" , ideato dalle professoresse M. Emilia Angelucci e Olga D'Ilio.

Una prima iniziativa, dal titolo "Polifemo o dell'ospitalità", si è svolta il 4 aprile 2025 aderendo alla manifestazione nazionale de "La Notte Nazionale del Liceo Classico", con l'intervento del prof. Andrea Alongi e la partecipazione dell'attore Sebastiano Nardone.

A seguire, il giorno 23 maggio 2025 si è svolto un seminario dal titolo "Sulla Felicità", tenuto dalla prof.ssa Patrizia Iarlori.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare.