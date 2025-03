Visite oculistiche gratuite a Ortona in Piazza della Repubblica

Il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ETS APS ed il Comitato Regionale IAPB d’Abruzzo, in collaborazione con il Centro di Eccellenza dell’Università d’Annunzio di Chieti, aderisce alla iniziativa “SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA”, dal 9 al 15 marzo 2015 promossa dalla fondazione I.A.P.B. Italia ETS (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità).

L'iniziativa ha lo scopo di richiamare l'attenzione dei decisori politici, delle istituzioni in generale e della cittadinanza su una tematica di protezione e prevenzione della vista così rilevante. Il glaucoma è una malattia degli occhi che danneggia il nervo ottico, spesso associato ad un aumento della pressione oculare. Non è una malattia rara in quanto rappresenta la principale causa di cecità irreversibile nel mondo. Colpisce circa un milione di persone in Italia, ma almeno la metà non lo sa in quanto è asintomatico e presenta i suoi sintomi solo in fase avanzata, quando non sono più recuperabili. Viene definito “IL LADRO SILENZIOSO DELLA VISTA”. Pertanto, è fondamentale fare una diagnosi precoce soprattutto con la misurazione della pressione oculare. In occasione di questa iniziativa il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ETS APS, unitamente alla I.A.P.B., organizza per sabato 15 marzo 2025 visite oculistiche gratuite e distribuzione di opuscoli informativi ad Ortona (CH) in Piazza della Repubblica, dalle ore 9:30 alle ore 12,30. Le visite saranno effettuate a cura del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in oftalmologia di Chieti diretta dal prof Leonardo Mastropasqua a bordo dell'Unità Mobile Oftalmica messo a disposizione della Fondazione IAPB.

“La Settimana Mondiale del glaucoma”, afferma la presidente Regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Americo Montanaro “rappresenta un momento fondamentale per ricordare a tutti che anche malattie capaci di togliere la vista e rendere ciechi possono essere contenute e curate grazie ad una diagnosi precoce ".

“Per questo motivo IAPB Italia ETS anche quest'anno“, sottolinea Antonello Di Deo delegato regionale abruzzese della medesima fondazione “è in prima linea con una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere la conoscenza di questa malattia fra i cittadini e di come poterla affrontare prima che sia troppo tardi ".

“La prevenzione è importante, la tecnologia è fondamentale per fare diagnosi precocissime e terapie idonee. Aiutare chi è in difficoltà è un nostro dovere”, dice il Professor Mastropasqua. “Il nostro centro, altamente qualificato, attraverso la intelligenza artificiale e la telemedicina è a disposizione di tutta la popolazione abruzzese per tutelare il bene prezioso della vista”.