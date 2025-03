Piccole donne.. .per le donne, l'8 marzo il musical si fa solidale

Parte dal Teatro Tosti la tournee del musical di Broadway "Piccole donne". Per il quarto anno consecutivo la Compagnia dell'Alba, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, porta in scena il family entertainment: "Piccole donne - il musical di Broadway".

Il debutto avverrà in casa, al Teatro Tosti di Ortona, sabato 8 marzo alle 20.45 e domenica 9 marzo alle 17.30.

Nell'occasione dell'8 marzo il musical si fa solidale grazie ad un progetto che vede collaborare la Compagnia dell'Alba con l'Ats "Unite si può" costituita dai Centri antiviolenza di Ortona, "Non Sei Sola" e "Donn.è".

Un progetto voluto per far sì che l'8 marzo non sia relegato a un semplice slogan ma che venga celebrato facendo qualcosa di concreto a favore delle donne che si trovano a vivere momenti di difficoltà e di fragilità.

Il progetto solidale, come ha spiegato, Marina Di Virgilio, prevede che parte dell'incasso della serata di sabato 8 marzo vada all'Ats Unite si può che realizzerà un progetto in occasione della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre. Nella serata inoltre saranno ospiti dieci donne vittime di violenza. "Violenza che molto spesso è anche economica e non consente alle donne di poter disporre della libertà di investire su cultura e tempo libero" ha spiegato la dottoressa Di Virgilio presente assieme alla presidente di "Donn'è" Michela Leone e alla presidente di "Non sei sola" Lara Di Paolo. Nel foyer inoltre saranno ospitati i lavori delle donne migranti, progetto portato avanti dal centro antiviolenza Donn'è. Il dirigente Mastrangelo ha rinnovato "il massimo sostegno da parte dell'amministrazione sia alla Compagnia dell'Alba, che gestisce il teatro Tosti in maniera eccellente, che all'Ats Unite si può con cui mi confronto ogni giorno per far fronte ai tanti problemi di donne e minori e che svolge un lavoro encomiabile".

La presentazione del cast artistico e del progetto è avvenuta i 5 marzo al Teatro Tosti alla presenza dei direttori della Compagnia dell'Alba Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, rispettivamente regista e coreografo e direttore musicale, del dirigente di I Settore (Affari generali, servizi demografici e politiche sociali). Luca Mastrangelo, della coordinatrice dell'Ats Marina Di Virgilio.

"Piccole donne - il musical di Broadway" è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo. Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche e che la Compagnia dell'Alba presenta nella versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi. La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini.

Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell'800 vivono insieme alla loro mamma a Concord, nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana. Un musical che, come consuetudine della Compagnia, sarà cantato interamente dal vivo.