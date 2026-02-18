Dalla grande distribuzione alla nuova sfida retail di Caddy's: il percorso imprenditoriale di Marrollo e Tenaglia tra Montenero e Fossacesia

Câ€™Ã¨ un filo ideale che collega Montenero di Bisaccia a Fossacesia: Ã¨ il cammino imprenditoriale di Cristiano Marrollo e Gianni Tenaglia, costruito giorno dopo giorno attraverso investimenti mirati, radicamento nel territorio e una visione capace di trasformare un semplice punto vendita in un progetto riconosciuto e apprezzato dalla comunitÃ .

La loro storia nasce a Montenero di Bisaccia con l'apertura del supermercato DecÃ², unâ€™esperienza che ha rappresentato molto piÃ¹ di unâ€™attivitÃ commerciale. In quel contesto, i due imprenditori hanno messo a punto un modello fondato su organizzazione efficiente, cura del cliente e forte integrazione con la realtÃ locale.

Nel tempo, il punto vendita Ã¨ diventato un riferimento stabile per il territorio, grazie a una gestione attenta e a iniziative capaci di rafforzare il rapporto con la comunitÃ . Un passaggio decisivo, che ha posto le basi per uno sviluppo successivo.

La crescita Ã¨ proseguita con lâ€™approdo a Fossacesia, dove lâ€™esperienza maturata si Ã¨ tradotta in un progetto ancora piÃ¹ strutturato. Anche qui il supermercato DecÃ² si Ã¨ affermato in breve tempo come punto di riferimento per famiglie e residenti, grazie a unâ€™offerta ampia, standard qualitativi elevati e un servizio pensato per rispondere alle esigenze quotidiane.

Lâ€™espansione ha confermato la soliditÃ della visione dei due soci: investire nel territorio, valorizzare il rapporto umano con la clientela e garantire continuitÃ e affidabilitÃ nel tempo. Una strategia che ha permesso di consolidare la presenza aziendale e di rafforzare il legame con la comunitÃ .

Oggi il percorso entra in una nuova fase con lâ€™imminente apertura di Caddyâ€™s, scelta che segna lâ€™ingresso nel settore della cura della persona e della casa. Una diversificazione strategica che amplia lâ€™orizzonte imprenditoriale e porta sul territorio un format moderno e dinamico, orientato allâ€™esperienza del cliente.

Lâ€™intento Ã¨ trasferire anche in questa nuova realtÃ i valori che hanno caratterizzato le esperienze precedenti: professionalitÃ , organizzazione e attenzione concreta ai bisogni delle persone. Lâ€™apertura non rappresenta soltanto un investimento commerciale, ma anche un segnale di fiducia nelle potenzialitÃ di crescita del territorio.

Â«Ogni traguardo raggiunto Ã¨ stato possibile grazie alla fiducia di chi ci sceglie ogni giorno. Con questa nuova apertura vogliamo continuare a crescere insieme alla comunitÃ , offrendo qualitÃ , convenienza e un servizio sempre piÃ¹ vicino alle esigenze di tutti. Vi aspettiamo per scrivere insieme il prossimo capitolo di questa storiaÂ»

dichiarano i due imprenditori.

Il percorso di Marrollo e Tenaglia racconta unâ€™evoluzione costante, in cui ogni tappa contribuisce alla costruzione di un progetto solido e orientato al futuro. Dalla grande distribuzione alimentare alla nuova sfida nel retail specializzato, il filo conduttore resta la capacitÃ di innovare e generare valore per il territorio. Con lâ€™arrivo di Caddyâ€™s si apre cosÃ¬ un nuovo capitolo, che conferma lâ€™abilitÃ dei due imprenditori di intercettare le opportunitÃ del mercato e trasformarle in crescita concreta per lâ€™azienda e per la comunitÃ .

