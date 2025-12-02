Ottica Sirio apre un nuovo punto vendita al Centro Commerciale la Fontana: è il settimo della rete

L'Ottica Sirio continua a crescere e porta la sua esperienza ultraventennale anche a Lanciano, con l'apertura di un nuovo punto vendita all'interno del Centro Commerciale La Fontana. Si tratta del settimo store del brand, che amplia così una rete già radicata sul territorio con le sedi di Montenero di Bisaccia (due punti vendita), Campomarino, Silvi Marina, Termoli (due punti vendita).

La storia dell'Ottica Sirio nasce nel 2004 a Montenero di Bisaccia grazie alla visione di Sirio Monteodorisio, punto di riferimento del settore per professionalità, innovazione e attenzione al cliente. Una realtà in costante crescita, in cui l'esperienza viene tramandata alle nuove generazioni mantenendo saldi i valori originari: offrire soluzioni visive di qualità, investire nelle tecnologie più avanzate e garantire un'esperienza d'acquisto conveniente e trasparente.

Nel nuovo negozio di Lanciano i clienti troveranno l'ampia selezione di marchi prestigiosi che Ottica Sirio propone ai suoi clienti tra cui Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Fendi, Ferrari, Fila, Furla, Gucci, Tom Ford, Ray-Ban e Oakley. Ma non solo: il punto vendita è dotato di strumentazioni di ultima generazione per il controllo della vista, permettendo al personale altamente qualificato di effettuare accurati controlli e individuare la soluzione ottica più adatta a ogni esigenza.

L'apertura del nuovo store rappresenta un ulteriore passo avanti nella mission dell'Ottica Sirio: offrire occhiali di stile e qualità, uniti a servizi professionali e innovativi, per garantire a ogni cliente una visione nitida… e un'esperienza d'acquisto ancora migliore.