Inaugurata ieri la nuova filiale della BCC di Pratola Peligna a Lanciano

Ancora un'altra tappa verso l'espansione in nuovi mercati per la BCC di Pratola, che approda a Lanciano con una nuova filiale inaugurata il 30 ottobre, nella splendida cornice dell'Hotel Villa Medici a Rocca San Giovanni (Ch), alla presenza delle autorità, di una rappresentanza della Capogruppo Iccrea, dei dipendenti e di un folto pubblico. Il nuovo traguardo rappresenta un significativo segnale di ottimismo e fiducia nel futuro, una scelta in controtendenza rispetto alla "desertificazione" bancaria dei territori. La filiale offre il massimo comfort, servizi personalizzati di alta qualità, tecnologia digitale all'avanguardia e un team di consulenti capaci di enfatizzare la forza della relazione, la vicinanza alle persone e l'attenzione alle necessità di famiglie e imprese.

Un modello innovativo e altamente digitale

"Con la filiale di Lanciano ci affacciamo nel territorio frentano, ricco e laborioso. Ci presentiamo con un modello innovativo e altamente digitale, con il supporto e le professionalità del Gruppo ICCREA e con numeri di una banca che ha dimostrato di saper fare bene banca da oltre 105 anni - ha affermato il direttore Silvio Lancione.

La crescita territoriale