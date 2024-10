Hai giÃ  un e-commerce o un sito o vuoi crearne uno? Approfitta del Black Friday con sconto 50%

Il tuo sito web è la vetrina online della tua attività, e se non riflette la qualità dei tuoi servizi o prodotti, rischi di perdere clienti preziosi. Sia che tu abbia già un sito e-commerce o vetrina che ha bisogno di un restyling, sia che tu debba partire da zero, questa è l'occasione perfetta per dare una svolta alla tua presenza online.

Per il Black Friday 2024, abbiamo preparato per te due offerte imperdibili:

Sito professionale + pubblicità per 3 mesi a soli 770 € pagamento in 2 rate da 385 €

Ideale per chi ha bisogno di un sito professionale moderno, veloce e ottimizzato per i motori di ricerca, con 3 mesi di pubblicità per aumentare la visibilità. INFO :

Info su whatsapp Scopri di più

pagamento in Ideale per chi ha bisogno di un sito professionale moderno, veloce e ottimizzato per i motori di ricerca, con 3 mesi di pubblicità per aumentare la visibilità. Piattaforma e-commerce + pubblicità per 3 mesi a 1500 € pagamento in 3 rate da 500 €

Perfetto se vuoi vendere online! Un sito e-commerce con 10 prodotti già inseriti e formazione per inserirne altri. Una piattaforma personalizzata e funzionale con 3 mesi di pubblicità per far decollare le tue vendite. INFO :

Info su whatsapp Scopri di più

pagamento in Perfetto se vuoi vendere online! Un sito e-commerce con 10 prodotti già inseriti e formazione per inserirne altri. Una piattaforma personalizzata e funzionale con 3 mesi di pubblicità per far decollare le tue vendite.

Perché aderire a una delle offerte?

Design su misura : Ogni sito è creato per rispecchiare l’unicità del tuo brand.

: Ogni sito è creato per rispecchiare l’unicità del tuo brand. Ottimizzazione SEO : Ognuna delle pagine è strutturata per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

: Ognuna delle pagine è strutturata per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Pubblicità inclusa: Non ci limitiamo a creare la tua piattaforma, ti aiutiamo a promuoverla con campagne social per 3 mesi sui territori che più ti interessa coprire.

Come pagare

Tutte le offerte prevedono un pagamento rateale.

Per l'offerta E-commerce le rate sono 3 rate mentre per quella Sito Professionale le rate sono 2 rate

Quando scade l'offerta

L'offerta scadrà a mezzanotte di venerdì 29 novembre 2024.

Non perdere l'opportunità di rinnovare la tua immagine online o di lanciarti nel mondo del web con un sito professionale che converte! Approfitta del Black Friday 2024 prima che sia troppo tardi!

Info su whatsapp

Vai all'offerta e-commerceVai all'offerta sito