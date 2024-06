È possibile abbattere l'inquinamento acustico e atmosferico del trasporto commerciale?

Come abbattere le polveri sottili e l'inquinamento acustico del trasporto commerciale? Ci pensa la “Trasco Logistics Srl”, società amministrata da Alex Scorrano, che annuncia la sperimentazione di mezzi pesanti elettrici Volvo in collaborazione con la Fimi S.p.A., nella figura di Marco Mucilli, commerciale della stessa.

L'ultimo miglio e l'importanza dell'ecosostenibilità

Il tema dell’eco sostenibilità sui trasporti all’ultimo miglio è quanto mai d'attualità e Trasco Logistics, grazie alla sua esperienza di oltre 40 anni nei trasporti definiti “ultimo miglio”, cioè nel trasporto delle merci da un magazzino alla loro destinazione finale, è la prima azienda in Abruzzo a sperimentare l’uso di un bilico totalmente elettrico.

L’introduzione del primo trattore stradale elettrico nella nostra regione rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore dei trasporti. Questi mezzi rappresentano il potenziale futuro del trasporto su strada, offrendo una soluzione più pulita e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali mezzi a combustione interna. Essere pionieri nell’uso di veicoli elettrici dimostra un impegno concreto per la riduzione dell’impatto ambientale.

Ciò non solo migliora l’immagine dell'azienda, ma pone anche le basi per un cambiamento positivo all’interno dell’industria abruzzese, e può inoltre essere di esempio nel portare a una trasformazione più ampia verso la sostenibilità nel settore dei trasporti.

Il Volvo FHE con 400 km di autonomia

Questa iniziativa pionieristica vedrà l'introduzione del rinomato modello Volvo FHE nella versione ESS540K con propulsione elettrica da 540 Kw di energia nominale che eroga 490 kw di potenza massima con una coppia di 2400 nm, noto per la sua autonomia di oltre 400 km, perfettamente idoneo ai trasporti in ambito regionale, e ben oltre il fabbisogno giornaliero delle operazioni di Trasco Logistics.

Lo studio della Trasco Logistics

L'obiettivo dello studio è di misurare i consumi effettivi dei motori elettrici in ambito industriale, verificando il reale rendimento nelle percorrenze miste con traini di massa fino a 29 tonnellate. Il fine ultimo è una transizione completa verso la sostenibilità: questo passo rappresenta non solo un miglioramento per le aziende, ma anche un impegno concreto verso la tutela dell'ambiente.

Alex Scorrano, AD della Trasco Logistics, invita Regione e aziende a supportare il passaggio all'EV

“Invitiamo le autorità regionali dell'Abruzzo e le aziende partner a comprendere e supportare questo sforzo, che si traduce in un beneficio tangibile per l'intera comunità. Da parte della regione Abruzzo aspettiamo un sostegno finanziario significativo per facilitare questo importante passaggio transitorio”.

Contatti Trasco Logistics

Web: www.centrologisticosambuceto.it

e-mail: magazzino@trascologistics.it

Tel: 085 44 65 112