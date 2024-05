La BCC di Pratola Peligna nell’Assemblea del 105° esercizio sociale approva un utile record di oltre 7,9 milioni di Euro

Si è svolta nella mattinata di oggi, presso la Multisala Igioland di Corfinio, l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che ha certificato ottimi risultati in un bilancio dai numeri significativamente positivi, provvedendo anche al rinnovo delle cariche sociali in scadenza e modificando alcuni articoli dello Statuto Sociale, oltre ad approvare tutti i punti all’ordine del giorno.

L’appuntamento annuale ha registrato una fitta partecipazione dei soci che ha approvato un Bilancio di Esercizio dai numeri straordinari, esposti magistralmente dal Direttore Generale Silvio Lancione, quale traduzione concreta delle strategie poste in essere dalla governance. Spicca l’utile di esercizio netto record pari a 7,961 milioni di euro, con una crescita del 68,57% rispetto allo scorso anno.

Un risultato che dimostra una realtà bancaria solida, in costante crescita, espressione di una visione valoriale resiliente e di stimolo per lo sviluppo dei territori e la promozione del benessere economico, culturale, intergenerazionale, morale e sociale della comunità. Tra i vari dati del bilancio che meritano particolare attenzione, citiamo la Raccolta Aggregata che ha raggiunto 645,588 milioni di euro, con una crescita annua del 7,83% e gli Impieghi lordi che si attestano a 282,744 milioni di euro. Al 31 dicembre 2023 i Fondi Propri della BCC ammontavano a 81,35 milioni di euro con coefficienti di solidità patrimoniale di rilievo. Brilla, infatti, il CET1 (Common Equity Tier 1 Ratio) pari al 49,34% contro una media dei grandi gruppi bancari pari al 16%, indice che sottolinea ancora una volta la solidità dell’azienda.

“Anche quest’anno in un contesto favorevole del mercato bancario e finanziario presentiamo un eccellente bilancio“ - commenta il Direttore Generale Silvio Lancione - ”Tutti gli indici evidenziano un equilibrio gestionale. Unitamente alla Capogruppo Iccrea stiamo portando avanti gli obiettivi del piano industriale tesi a rafforzare il rapporto con la clientela, sia con la relazione umana che in ottica digitale. Il Gruppo Bancario Iccrea è una ormai una realtà significativa ed i numeri stanno dimostrando l’importanza dello stesso per l’intero Paese Italia e per i territori in cui le BCC operano”.

E’ stata, dunque, un’Assemblea che consegna una Banca proiettata in una prospettiva di lungimiranza e slancio, capace di coniugare la crescita con obiettivi di sostenibilità, sviluppo digitale e iniziative solidaristiche a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Il Presidente Alessandro Margiotta:

“abbiamo onorato i nostri predecessori e garantiremo ai nostri successori una splendida macchina di promozione socio-economica a servizio delle generazioni future e che generà prosperità al territorio. E’ doveroso formulare un sentito ringraziamento ai soci ed ai clienti perché è merito loro se la loro Banca oggi raggiunge un utile stratosferico e soprattutto presenta degli indici patrimoniali che ne attestano la perfetta salute ed una robustezza patrimoniale e finanziaria senza eguali. Parimenti, debbo ringraziare per l’abnegazione al raggiungimento del risultato storico tutta la squadra cominciando dalla spina dorsale e quindi da coloro che ne hanno cementato le fondamenta “i dipendenti” a loro va il mio plauso per il lavoro compiuto e per gli obiettivi raggiunti e per quelli che raggiungeremo tutti insieme. Da ultimo non va sottaciuto che proprio la perfetta sintonia tra CDA e Direzione Generale ha generato risultati che hanno superato le aspettative”.

La BCC continuerà il percorso di sviluppo puntando ad accrescere la fiducia all’insegna di una relazione di qualità, quale attore di riferimento nel fornire soluzioni sostenute da moderne infrastrutture di Banca multicanale e digitale, dotata delle più innovative soluzioni integrate di assistenza per le famiglie, le imprese, il mondo delle professioni, il terzo settore e le istituzioni locali, nonché portando avanti attività sociali sui territori per restare pilastro d’inclusione economica e finanziaria, in grado di ridurre gli squilibri sociali e le disuguaglianze.