La BCC di Pratola Peligna ha approvato stamattina un utile di oltre 4,7 milioni di euro

Un risultato che dimostra la spiccata capacità dell’azienda di creare valore per il territorio e i soci. Tra i dati economici del bilancio che meritano particolare attenzione, la Raccolta Aggregata si attesta a 598,68 milioni di euro, con una crescita annua del 2,68%, gli Impieghi raggiungono 294,26 milionie registrano una crescita del 10,24%, dimostrando nei numeri il forte supportofornito a tutto il territorio di competenza. Per quanto concerne i dati patrimoniali, al 31 dicembre 2022 i Fondi Propri della BCC ammontavano a 73,47 milioni di euro con coefficienti di solidità patrimoniale estremamente lusinghieri. Brilla, infatti, il CET1 (Common Equity Tier 1 Ratio) pari al 45,86% contro una media dei grandi Gruppi Bancari pari al 14,8%, indice che certifica la solidità dell’azienda.

E’ stata, dunque, un’Assemblea che colloca la Banca in una prospettiva di grande slancio per quelli che saranno i nuovi ed ambiziosi obiettivi, grazie a segnali che confermano la fiducia che famiglie, imprese e l’intero tessuto socio-economico dell’ormai vasta zona di competenza, ripongono nell’ultracentenaria BCC di Pratola Peligna.

Il Presidente neoeletto:

“ Prendo atto della decisionedei soci che hanno ripostola loro fiducia in me alla guida della BCC di Pratola Peligna. Sono certo che l’unità della squadra, la lungimiranza ed un giusto pizzico di ambizione ci consentiranno di continuare a guidare l’Istituto, non solo preservandone il patrimonio, ma rafforzandolo e soprattutto ampliandone anche le competenze territoriali. Nostro faro sarà sempre il principio della sana e prudente gestione.Mi preme ringraziare, anche a nome dell’intero CDA, soci e clienti, i quali consentono alla BCC di primeggiare in ogni campo e mi auguro che ciò possa accadere anchenel prossimo futuro.”

Un ringraziamento è stato espresso dal Presidente eletto Alessandro Margiotta, dal Consiglio di Amministrazione, dai Collegio Sindacale e dal Direttore Silvio Lancione al precedente Presidente Maria Assunta Rossi per l’impegnodedicato negli anni alla crescitadell’Istituto, che oggi rappresenta una banca solidamente orientata allo svilupposostenibile dei territori e delle comunità.

“Essere stata il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna per otto anni – dichiara il Presidente uscente Maria Assunta Rossi – “è stato un onore ma anche un onere per tutte le intense sfide, impreviste ed imprevedibili, che ho dovuto affrontare in questi anni così difficili. Tassello dopo tassello con lungimiranza, professionalità, costanza e abnegazione ho lavorato affinché la nostra BCC fosse quella di oggi, vale a dire una Banca moderna, con uno stato di salute eccellente.

La coraggiosa politica di espansione, andando controcorrente rispetto alle tante banche che continuano tuttora a chiudere sportelli bancari ovunque, ci ha ripagato e porterà benefici negli anni a venire, essendo presenti oggi in territori più floridi e ricchi di opportunità.

In questi otto anni, infatti, abbiamo aperto ben cinque sportelli di cui quattro filiali e una sede distaccata a Manoppello, che ci hanno consentito di fare il salto di qualità, cioè l’insediamento in località importanti come Francavilla al mare, la città di Chieti e l’ultima nata nella ridente cittadina di Ortona, sulla costa dei Trabocchi. Ho gestito questa meravigliosa realtà, quale rappresenta la BCC di Pratola Peligna, come avrebbe fatto un imprenditore con la sua azienda, con la stessa passione, la stessa ambizione, per vederla crescere e rafforzarla. Al nuovo Presidente, con il quale in questi anni della mia presidenza ho avuto una fattiva e trasparente collaborazione, dimostrando coesione e senso di responsabilità, vanno gli auguri di altrettanti successi. A tutti i miei più sentiti ringraziamenti.”