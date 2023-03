Bcc Pratola Peligna apre a Ortona

La BCC di Pratola Peligna sceglie la splendida città di Ortona per la sua nuova Filiale, che ha alzato il sipario giovedì 9 marzo in Piazza della Repubblica.

La filiale è stata strutturata per offrire alla clientela una moderna esperienza di servizio, proponendo un ambiente capace di combinare relazione ed efficienza, dove tradizione e tecnologie di ultima generazione sono armonizzate in modo da favorire la relazione in luoghi sempre più accoglienti con soluzioni avanzate nei servizi.

Con la nuova filiale si conferma la volontà di offrire al tessuto sociale ed economico dell’area geografica la centenaria esperienza di banca di prossimità in cui identificarsi.

La filiale si presenta innovativa, smart e con la possibilità di avvalersi di contatti sia in presenza sia a distanza, grazie ai consulenti presenti e alle aree dotate dei più moderni strumenti di comunicazione.





“La nostra banca sta proseguendo e attuando una precisa e ponderata strategia di posizionamento sul mercato regionale, in particolare con la filiale di Ortona abbiamo realizzato un progetto innovativo e altamente digitale di banca aperta, multifunzionale e multicanale, che dà risalto alla relazione umana e, al tempo stesso, alla tecnologia, nel contempo - sottolina di Direttore Generale Silvio Lancione - intendiamo affermare il segnale importante di una banca che continua a investire anche nei luoghi “fisici”, che vengono proiettati nelle soluzioni del futuro.”

“Ci siamo avventurati con coraggio e lungimiranza in questo progetto espansionistico che ha visto la prima apertura nel 2016 a Caramanico, nel 2017 a Manoppello, nel 2018 a Chieti, nel 2019 a Francavilla, oggi finalmente a Ortona. - Precisa la Presidente Maria Assunta Rossi - Siamo una Banca ultracentenaria, nata nel 1919, la prima banca in Abruzzo come solidità, innovazione ed efficienza, riconoscimento pervenuto da Milano Finanza, e ai primi posti a livello nazionale. Abbiamo attivato un nuovo modello di consulenza basato sull’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati. Nell’ambito del progetto di innovazione e digitalizzazione, le nuove filiali, ma anche le sedi storiche, sono state completamente rinnovate così da rispondere alle esigenze di tutti, in special modo delle nuove generazioni. Sappiamo che la sfida di oggi si gioca sicuramente sul web ma anche “de visu” attraverso la relazione con il cliente, cosa che noi BCC di Pratola sappiamo fare, perché lo facciamo da sempre. Per noi l’attenzione al cliente e la fiducia verso la gente sono molto importanti direi determinanti. Oggi qui ad Ortona , a noi spetta, dunque, il compito di costruire fiducia e di tessere trame di sviluppo.”

L’evento di inaugurazione, alla presenza delle autorità, di un ricco pubblico, dei dipendenti e di esponenti del Gruppo Iccrea, si è svolto il 9 marzo 2023 alle ore 18, presso la luminosa location “Hotel Mara”, Lido Riccio di Ortona,

seguito da un cocktail.

Il taglio del nastro è avvenuto in forma ristretta nel primo pomeriggio.