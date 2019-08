Sversamento a mare alla foce del Peticcio- Il sindaco Castiglione tranquillizza i cittadini

“ Voglio tranquillizzare i cittadini sullo sversamento a mare alla foce del Peticcio. “ comunica il Sindaco Castiglione “ Appena segnalatomi sono sceso personalmente a verificare l'accaduto unitamente alla Polizia locale, confrontandomi con i soggetti interessati, la Capitaneria di Porto e la Sasi. “

Precisa che “ Naturalmente si sono immediatamente attivate le procedure di contenimento dello sversamento da una parte e dall'altra quelle di indagine per risalire alle cause dello sversamento.

Per cui in piena emergenza abbiamo lavorato per la risoluzione del problema e da mercoledì 28 agosto alle 4.00 lo sversamento si è arrestato.

Il liquido sarà aspirato in queste ore da una ditta specializzata.

Ora le autorità proseguiranno nelle indagini per individuare le responsabilità, una volta terminata la procedura il sottoscritto in qualità di autorità sanitaria si rivolgerà alle sedi opportune a tutela della città.

Il depuratore della Sasi è tornato a funzionare regolarmente per cui la situazione è in via di normalizzazione.

Ricordo però a tutti i cittadini che l'area interessata dallo sversamento è un'area interdetta alla balneazione in modo permanente.

Nessun pericolo ovviamente per quanto riguarda la balneazione al Lido Saraceni”

E sottolinea “ Il consigliere comunale Laura Iubatti invece di chiedere chiarimenti su fb avrebbe forse dovuto esercitare il proprio ruolo nelle sedi opportune, magari rivolgendosi al sottoscritto o direttamente all'autorità marittima per poter poi tranquillizzare i cittadini.

Ma è ovvio che sia più comodo e più "visibile" farlo sui social network. - conclude puntualizzando - Il sottoscritto ha deciso di scrivere solo dopo aver acquisito tutto gli elementi e per poter dare informazioni chiare e complete. “

da c.facebook. del Sindaco Leo Castiglione

(foto dello sversamento da Ortona Live )