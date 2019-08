Macchia alla Foce del fiume Peticcio - Laura Iubatti Consigliere Comunale chiede chiarimenti

" A seguito di numerose richieste di chiarimento da una parte della cittadinanza ortonese sento il dovere in qualità di Consigliera Comunale e professionista di verificare quanto accaduto relativamente alla consistente macchia visibile a partire dalla foce del fiume Peticcio in prossimità del depuratore comunale. - segnala l'avv. Laura Iubatti Consigliere Comunale del PD -

" Sembrerebbe , (ma è tutto ancora da chiarire) - precisa - che la rete fognaria sia stata interessata da un consistente sversamento di una miscela non ancora ben identificata (si teme sia un idrocarburo) a causa di un evento accidentale o -peggio- prevedivile.

Giustamente parte della cittadinanza ha manifestato alla sottoscritta dubbi circa la balneabilità delle acque , specialmente quelle del Lido Saraceni. Sembrerebbe che l'accaduto risalga ad almeno un paio di giorni, consultando la cittadiannza. Se tale circostanza fosse confermata ritengo grave la mancata informazione nei confronti dei cittadini e dei turisti presenti nella nostra Città.

Chiedo chiarezza e tutte le delucidazioni del caso, in primis la qualità delle acque ai fini della balneabilità. "

" In attesa - annuncia - mi recherò personalmente in Procura per la dovuta denuncia a tutela dei diritti di tutti i cittadini affinché vengano individuate le responsabilità anche di chi sapeva e non ha detto nulla. Mi auguro che tutto si risolva al meglio e che le preoccupazioni siano solo frutto dell'amore eccessivo per la nostra terra."

C.s.Laura Iubatti Consigliere Comunale P.D.

( foto di Ortona Live )