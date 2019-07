ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA

Da martedì 16 luglio sarà possibile presentare le richieste di iscrizione al Nido d'Infanzia "Antonio Gramsci" per il prossimo anno educativo, che inizierà il 2 settembre e che non vedrà le rette aumentate rispetto a quelle in corso. «Dopo la riduzione delle rette effettuata l'anno scorso da questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – intendiamo proseguire su questa strada anche per il prossimo anno educativo, in quanto è un importante investimento sociale in favore di un servizio educativo di fondamentale importanza per la crescita dei bambini ed ormai in consolidata continuità con le Scuole dell'Infanzia». Sono previste diverse tariffe mensili in base al reddito Isee e per la prima fascia fino a 8mila euro, è prevista l'esenzione dal pagamento della retta, inoltre sono previste riduzioni del 40% per il secondo figlio frequentante e del 50% per il terzo figlio frequentante. Le richieste di iscrizione complete della certificazione Isee e di copia dei certificati vaccinali potranno essere presentate per quasi tutto l'anno educativo fino al mese di maggio 2020, mentre è fissata la scadenza del 23 agosto per la costituzione di eventuali graduatorie di accesso, qualora le domande superino i limiti di contenimento di 59 bambini.

«Ricordiamo che questo servizio educativo – dichiara inoltre l'assessore alla scuola Ilaria Ortolano - è tra le realtà pregiate della nostra città, collocato nel Polo per l'Infanzia ortonese sul quale è nostra intenzione investire ulteriormente».

Il fac-simile di domanda ed il Bando per l'iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Ortona nella sezione cultura/servizi educativi. Oppure possono essere richiesti in cartaceo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, presso la biblioteca comunale nel complesso di Sant'Anna in corso Garibaldi.

c.s.