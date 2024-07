Online il disco della Iª ed. del Festival della Musica "Matilde Serao"

Finalmente il disco della prima edizione del Festival della Musica “Matilde Serao” è online su tutte le piattaforme di streaming musicale!

La pubblicazione del disco è solo il punto di arrivo di un percorso didattico iniziato a Gennaio.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Matilde Serao” di Ortona hanno studiato la storia della musica italiana guardandola da punti di vista sempre diversi. Hanno studiato la forma “Canzone” e analizzato brani dagli anni 60 ad oggi; hanno seguito, ascoltato ed analizzato i brani del festival di Sanremo 2024, partecipando, inoltre, al FantaSanremo organizzato all’interno dell’Istituto.

L’alunno vincitore ha ricevuto in premio un giradischi ed alcuni vinili. Da lì tutti i ragazzi si sono messi in gioco per organizzare il Festival della Musica “Matilde Serao” nel quale potevano eseguire solo brani del repertorio pop italiano.

La manifestazione è iniziata lunedì 4 marzo e si è conclusa venerdì 8 marzo 2024. I ragazzi in gara erano ben 51 e hanno regalato alla comunità una settimana di musica indimenticabile. La serata finale ha incoronato come vincitrice della prima edizione del Festival, dopo la votazione della giuria tecnica sommata al televoto da casa, la talentosa Asia Micomonaco con il brano “a modo tuo” di Elisa.

Il progetto è proseguito con la realizzazione di una vera e propria sala di registrazione a scuola, nella quale tutti i ragazzi hanno registrato la propria canzone.

Il disco è stato infine inviato per la pubblicazione e la richiesta è stata approvata!

L’istituto “Matilde Serao”, dunque, è la prima scuola nel territorio ortonese ad aver mai realizzato un vero disco musicale approvato dalle case discografiche e pubblicato sulle più importanti piattaforme di streaming musicale mondiale.

Ecco i link per ascoltare il disco della prima edizione del Festival della Musica “Matilde Serao”:

Spotify: https://open.spotify.com/album/5EiOUlxpO1xQ21hc1rK8i8?si=gBrKdkd4QzGajt1-95rbGQ&pi=e-7iJf6MpZTAqG

Apple Music: https://music.apple.com/it/album/festival-della-musica-1a-edizione/1756758069

YouTube Music: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lsdnz986ScNuZDGPOw7Y-oBNzwQGmTMdg&si=bBfcrhBrKK7_AQLb

Amazon Music: https://music.amazon.it/albums/B0D98MGC46?ref=dm_sh_RdTEgzXigKM6mBVyxB09Hqy4c