“Fa ritorno nel centro storico di Pollutri “Prosit! Polu Uthar – Memorie e Sapori Contadini”, la manifestazione enogastronomica giunta alla 15ª edizione, in programma sabato 21 novembre.

L'iniziativa è stata presentata a Pescara, nella Sala ‘Corradino D'Ascanio’ del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio della Legalità Francesco Prospero, il sindaco di Pollutri Luigi Gizzarelli e il vicesindaco Antonio Di Martino.

La manifestazione, istituita nel 2009, è diventata negli anni un appuntamento capace di richiamare visitatori anche dalle regioni limitrofe. L'evento, organizzato dal Comune di Pollutri in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale e le associazioni locali, è patrocinato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e dall'Associazione Italiana Celiachia (Aic) Abruzzo”, riporta una nota.

“Le vie e le piazze del borgo ospiteranno stand gastronomici, degustazioni di vini del territorio, spettacoli, musica dal vivo e mercatini artigianali, in un percorso dedicato ai sapori e alle tradizioni locali. Per il secondo anno consecutivo sarà presente uno stand dedicato alle preparazioni senza glutine, realizzato grazie alla collaborazione con Aic Abruzzo, per consentire anche alle persone celiache di partecipare alla manifestazione. Confermata inoltre la presenza di una delegazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, Comune legato a Pollutri da un patto di amicizia sottoscritto nel 2019. Uno spazio dedicato proporrà specialità della cucina romagnola e vini tipici, favorendo l'incontro e lo scambio tra le due comunità”.

“Quindici edizioni rappresentano un traguardo importante per una manifestazione che celebra le nostre radici, dalla tradizione della vendemmia alla valorizzazione dei vini locali, apprezzati anche all’estero. Ma l’aspetto che desidero sottolineare – dichiara Francesco Prospero – è soprattutto il coinvolgimento delle nuove generazioni. La partecipazione della Consulta Giovanile all’organizzazione dimostra che i ragazzi possono assumere un ruolo attivo nella vita dei propri territori, contribuendo a custodire e tramandare tradizioni che si trasmettono di famiglia in famiglia. È un segnale importante, che ci permette di guardare con fiducia al futuro. Il patrocinio del Consiglio regionale testimonia l’attenzione verso iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e mantengono vive le nostre comunità”.

“Prosit! Polu Uthar – fa presente il sindaco Luigi Gizzarelli – non è soltanto una festa enogastronomica, ma un’occasione per far conoscere le bellezze e la storia del nostro borgo. Lo scorso anno abbiamo superato le seimila presenze, a conferma dell’interesse crescente verso questa manifestazione. Ringrazio la mia amministrazione comunale, la Consulta Giovanile e tutti coloro che contribuiscono a un’iniziativa capace di valorizzare le tradizioni e il patrimonio dei piccoli centri”.

“Il percorso enogastronomico – aggiunge il vicesindaco Antonio Di Martino – offrirà oltre trenta stand con piatti tipici, dolci e specialità della tradizione contadina, accompagnati dai vini di otto cantine locali. Un’offerta che racconta la qualità delle nostre produzioni e il lavoro delle realtà che contribuiscono alla riuscita della manifestazione”.

L'apertura degli stand, si legge infine nella nota, è prevista a partire dalle ore 19. Per agevolare l'arrivo dei visitatori sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro storico.