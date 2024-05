Pollutri-Miracoli di Casalbordino, torna il Pellegrinaggio Mariano

La XXVIII edizione del Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Casalbordino Miracoli, in programma sabato 25 maggio, coincide quest’anno con la prima Giornata Mondiale dei Bambini promossa da Papa Francesco. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di porre al centro la condizione dei bambini, offrendo uno spazio di riflessione sul loro futuro e sul mondo che intendiamo consegnare loro.

Pertanto la nostra Diocesi per l’occasione invita a favorire la partecipazione dei bambini al pellegrinaggio, in modo particolare ai più grandi (dai 10 anni in su), accompagnati dalle proprie famiglie, educatori e catechisti.

Per i bambini fino ai 10 anni è previsto, dalle ore 16.30, un servizio di accoglienza e animazione nei locali retrostanti la Basilica-Santuario di Miracoli e la successiva partecipazione alla Concelebrazione Eucaristica.

Il tema di quest'anno del Pellegrinaggio è “ Faccio nuove tutte le cose ”.

Il programma prevede la partenza alle ore 17 da Pollutri e, all'arrivo, la celebrazione della Santa Messa nel piazzale antistante la Basilica ella Madonna dei Miracoli presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte.