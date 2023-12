Seconda edizione del Presepe vivente dei bambini

Nell'ambito del progetto "Il Natale siamo noi", si terrà la seconda edizione del presepe vivente di Francavilla al Mare, animato da docenti e alunni dell'Istituto Comprensivo Masci, bambini di 4 e 5 anni e quelli della primaria e secondaria di primo grado.

L'ideatrice, coordinatrice e referente del progetto è la docente Vanessa Chiola che si é occupata non solo della parte burocratica, dei permessi alla dirigente scolastica e al Comune, ma anche di quella artistica.

Il presepe si animerà in tutta la via della Civitella in zona San Franco (Francavilla Alta), fino a concludersi in piazza della Rinascita con la Natività e uno spettacolare coro di angeli.

I visitatori - come da tradizione - saranno accompagnati in un percorso suggestivo artistico, dove gli alunni saranno protagonisti in un viaggio con ambientazione tipica dei tempi della nascita del bambino Gesù.

Il presepe avrà inizio alle ore 17.00, del 15 dicembre 2023 per la durata di un paio d'ore. Le strade saranno interdette fin dal primo pomeriggio per consentire l'allestimento della rappresentazione del Presepe Vivente.

A tal proposito ha spiegato la referente del progetto, Vanessa Chiola:

"L'obiettivo principale del progetto è sensibilizzare gli alunni, a partire dai più piccoli, all'inclusione, all'accoglienza e alla collaborazione con un notevole gioco di squadra. L'istituto comprensivo Masci vi aspetta per condividere questo spettacolare momento".