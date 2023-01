Sbandieratori e Musici 'I Farnese' di Ortona al Corteo della Befana al cospetto di Papa Francesco

In via della Conciliazione , verso piazza San Pietro tra due ali di folla al cospetto di Papa Francesco , si è tenuta la XXXVI edizione del tradizionale corteo con i Re Magi per recare doni simbolici al Presepe ed al Santo Padre.

Bella esperienza, nella mattinata festiva del 6 gennaio, per il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese Città di Ortona che ha sfilato a Roma facendo parte del corteo “Viva la Befana” per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania.

Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono stati i temi conduttori dell'evento . Al seguito dei Re Magi, centinaia di figuranti, gruppi di rievocazione storica, sbandieratori, presepi viventi, scene di vita contadina, butteri, bande musicali, majorette, cavalli e fantasiose scenografie, fanfare militari, per la realizzazione di un suggestivo e colorato scenario che ha coinvolto in un grande e gioioso "simbolico abbraccio" le decine di migliaia di spettatori provenienti da tante località d'Italia che hanno partecipato alle funzioni religiose ed all'Angelus di mezzogiorno di Papa Francesco.

Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese è stato scelto come gruppo solidale per testimoniare la solidarietà e la fratellanza tra i popoli come segno di una pace universale. Grande opportunità per i ragazzi ortonesi che nelle vie vaticane hanno rievocato la storia di Ortona e della Madama Margarita d'Austria in uno dei contesti culturali più importanti a livello nazionale.