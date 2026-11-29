In occasione della XVII Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, PMI DAY, promossa ogni anno da Confindustria, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha coinvolto le nuove generazioni in un'esperienza di incontro diretto con il mondo produttivo, per avvicinare studenti e imprese e offrire ai giovani strumenti di conoscenza e orientamento.

Protagonisti dell'iniziativa più di 100 studenti di quattro istituti superiori del territorio, ospitati da quattro aziende associate a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Nel corso della mattinata di oggi, gli studenti hanno avuto l'opportunità di entrare nelle realtà aziendali, conoscere da vicino le attività e confrontarsi con imprenditori, referenti aziendali e rappresentanti del mondo della Piccola Industria.

L'edizione 2026 è dedicata al tema del “crescere”: scegliere cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. Un tema che invita i ragazzi a riflettere sull'importanza di compiere scelte con responsabilità e coraggio, anche accettando la possibilità di sbagliare e riconoscendo nell'errore un'occasione di apprendimento e crescita. Un percorso che richiede conoscenza, esperienze e consapevolezza degli obiettivi e delle competenze necessarie per raggiungerli.

Massimo Pomilio, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico presenta con entusiasmo la giornata: “Il PMI DAY non è una semplice visita aziendale: è un'occasione per abbattere la distanza che spesso separa i giovani dal mondo dell'impresa. Quando uno studente entra in azienda, vede macchinari, processi e tecnologie, ma soprattutto incontra persone, competenze, passione e responsabilità. È qui che si comprende davvero come nascano i prodotti, i servizi e le innovazioni che migliorano la nostra vita quotidiana. Le piccole e medie imprese sono il luogo in cui il talento può trasformarsi in competenza e la curiosità in professione. Aprire le nostre porte significa investire sul futuro del territorio e contribuire a costruire una nuova alleanza tra scuola, impresa e comunità. Se vogliamo trattenere e valorizzare le energie migliori delle nuove generazioni, dobbiamo iniziare da qui: dalla conoscenza reciproca e dalla fiducia nelle loro potenzialità."

Il PMI DAY nelle aziende del territorio

Quattro le aziende che hanno aperto le proprie porte agli studenti che hanno potuto così conoscere da vicino realtà produttive e servizi che contribuiscono allo sviluppo del territorio in diversi settori merceologici e produttivi.

L'I.I.S. “Palizzi Mattei” di Vasto è stato ospite di Laterlite, realtà con sede a Lentella. Nata nel 1964, l'azienda è un punto di riferimento nel settore delle soluzioni leggere e isolanti per l'edilizia, dei sistemi di rinforzo strutturale, delle murature tecniche e dei prodotti per le costruzioni. Gli studenti sono stati accolti da Rodolfo Medicato direttore di stabilimento e dall'Ambassador della Piccola Industria Massimiliano Iocco, CEO di Iocco Srl.

Tecno-Glass Srl, con sede a Ortona, ha accolto gli studenti dell'I.T. “Tito Acerbo” di Pescara, con la presenza dei referenti aziendali Sandro e Manuela Canzano e dell'Ambassador Massimo Pomilio, AD di Pomilio Blumm e presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L'azienda progetta e realizza macchinari tecnologicamente avanzati per la lavorazione del vetro, sviluppando soluzioni che integrano precisione, efficienza e design e supportano le vetrerie nella realizzazione di prodotti di alta qualità.

Frigomeccanica, con sede a Mosciano Sant'Angelo, ha ospitato gli studenti dell'IIS “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, accolti dal referente aziendale Enzo Di Serafino e dagli Ambassador Giammaria De Paulis, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo e Vicepresidente di Piccola Industria con delega a Persone, Competenze e Formazione e Luca Di Giammatteo, Componente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. Da oltre cinquant'anni l'azienda progetta e produce arredi professionali per bar, pasticcerie, gelaterie, panetterie e attività alimentari, coniugando design, qualità dei materiali e soluzioni di refrigerazione sviluppate internamente, per clienti in Italia e all'estero.

Infine, Ambiente SpA, con sede a Spoltore, ha ospitato il Liceo Scientifico “D'Ascanio” di Montesilvano. La società, a totale partecipazione pubblica, con 32 soci costituiti da pubbliche amministrazioni, opera nel settore dei servizi di igiene urbana. Dal 1° maggio 2019, a seguito della fusione per incorporazione con Attiva SpA e Linda SpA, gestisce tali servizi per i Comuni di Pescara, Città Sant'Angelo e altri Comuni della provincia pescarese. Gli studenti sono stati accolti dai referenti aziendali Tarika Liberali e Paolo Rainone, assieme all'Ambassador della Piccola Industria Alessandro Addari, Vice Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.