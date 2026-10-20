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Caro gasolio, mobilitazione di Coldiretti Abruzzo all'Emiciclo

Per chiedere alla Regione un intervento concreto a sostegno delle imprese agricole, sempre piÃ¹ schiacciate dallâ€™aumento dei costi di produzione

redazione
Territorio
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Conto alla rovescia per la mobilitazione di Coldiretti Abruzzo a tutela del mondo agricolo.

MercoledÃ¬ 21 ottobre, alle ore 11, gli agricoltori delle 4 province torneranno davanti a Palazzo dellâ€™Emiciclo, sede del Consiglio regionale, allâ€™Aquila, per manifestare contro il caro gasolio e per chiedere alla Regione un intervento concreto a sostegno delle imprese agricole, sempre piÃ¹ schiacciate dallâ€™aumento dei costi di produzione.

La manifestazione si svolgerÃ  nella stessa giornata in cui Ã¨ prevista la seduta del Consiglio regionale, per ribadire la necessitÃ  di risposte tempestive ed efficaci alle difficoltÃ  che stanno mettendo a rischio la sostenibilitÃ  delle aziende agricole.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di attivare uno sconto retroattivo sul gasolio agricolo utilizzato e da utilizzare, attraverso un intervento capace di alleggerire il peso dei rincari sui bilanci aziendali. Una richiesta che Coldiretti Abruzzo torna a portare allâ€™attenzione delle istituzioni regionali, affinchÃ© alle criticitÃ  denunciate dagli agricoltori seguano provvedimenti concreti.

Di seguito i gli interventi di Pietropaolo Martinelli, presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, e Marino Pilati, direttore Coldiretti Abruzzo che illustrano le motivazioni della mobilitazione e la necessitÃ  di un intervento concreto contro il caro gasolio.

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