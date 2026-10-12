Alla "d’Annunzio" il nuovo percorso formativo di Sostenibilità Ambientale Marina

Il Corso Magistrale di Scienze Geologiche per i Rischi, Risorse e Ambiente del Dipartimento di Scienze dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara ha attivato, per l'anno accademico 2026-27, un nuovo curriculum di Sostenibilità Ambientale Marina per avvicinare gli studenti allo studio della protezione dell’ambiente marino e del relativo monitoraggio.

"Il forte braccio di ferro tra forze endogene ed esogene e i cambiamenti climatici - si legge in una nota dell'ateneo - stanno chiedendo nuove figure professionali importanti che sappiano leggere il “mare” in tutte le sue sfaccettature scientifiche.

Il percorso di studi si basa su un approccio interdisciplinare che integra tematiche geomorfologiche, chimiche, fisiche e biologiche, nonché il monitoraggio da dati satellitari multispettrali, per lo studio di ambienti e habitat geomarini, dinamiche costiere e relativi rischi, comportamento chimico degli inquinanti, georisorse e fisiologia marina.

Il corso permetterà agli studenti di avere contatto diretto con gli studi dell’ambiente marino, anche alla presenza di docenti specializzati di enti di ricerca pubblici e privati nazionali e internazionali e con i Centri di Ateneo di supporto alle ricerche in atto.

Il nuovo curriculum ha l'obiettivo, quindi, di formare figure professionali capaci di comprendere le complesse dinamiche marine per la salvaguardia e la sostenibilità di questo prezioso ambiente, importante per la vita e per il futuro del nostro pianeta.

L’Università d’Annunzio, con questo importante curriculum, avrà sempre più la possibilità di avvicinarsi alle tematiche marine a livello regionale, nazionale e internazionale tramite didattica, ricerca e terza missione".

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