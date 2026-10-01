Diritto dell’ambiente e dell’energia, 'open day' per il corso di laurea a Lanciano

Si è concluso, con una straordinaria partecipazione di studenti e giovani aspiranti giuristi, l’Open Day – Giornata di orientamento alle carriere della sostenibilità, promosso dal Corso di Laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia dell’Università degli Studi di Teramo. L’evento, ospitato presso l’Aula Magna del Palazzo degli Studi di Lanciano (Corso Trento e Trieste), ha ribadito il ruolo della città frentana come centro d’eccellenza per la formazione legata alla transizione ecologica.

Il corso di studi rappresenta un’offerta formativa unica a livello nazionale, concepita per rispondere alla crescente richiesta di esperti con competenze giuridiche integrate sui temi della tutela ambientale, della transizione energetica, della tutela del patrimonio culturale e della sostenibilità aziendale.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e del Presidente del Corso di Laurea, il prof. Enzo Di Salvatore. A seguire, i docenti del Corso hanno presentato l’offerta formativa, le opportunità Erasmus, l’organizzazione didattica e le agevolazioni previste per gli studenti lavoratori.

Ampio spazio è stato dedicato alle concrete prospettive occupazionali grazie al confronto diretto con importanti imprese partner del settore green e legale (in particolare: Toto Holding SpA, Gruppo Maio e Solis SpA). La mattinata è proseguita con le testimonianze dei neolaureati che hanno condiviso il proprio percorso di studi e i propri successi lavorativi conseguiti grazie alla laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia.

Le immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno accademico 2026/2027 del Corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energie sono aperte. Per informazioni relative al Corso di Laurea è possibile scrivere a tutorambiente@unite.it, oppure recarsi presso la segreteria studenti il martedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 (Palazzo degli Studi, Piano Terra, Corso Trento e Trieste, 72, Lanciano).