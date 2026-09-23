"Impresa in rosa: che storia!”, nasce un nuovo podcast firmato Camera di Commercio Chieti Pescara

Nove episodi che raccontano il saper fare femminile, la capacità di fare impresa attraverso le parole delle vincitrici delle precedenti edizioni del concorso “Impresa in rosa: che storia!”, il concorso promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara che ha premiato negli anni le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici più innovative del territorio. Ad intervistarle, in questi mesi, negli studi di registrazione dell’ente camerale, c’erano i ragazzi del Liceo Classico ‘G. d’Annunzio’ Chieti Pescara, grazie ad una alleanza strategica educativa tra scuola ed istituzioni.

«Siamo onorati di essere parte di questa alleanza educativa, che ci permette di fare cultura, sperimentare nuovi linguaggi e rafforzare il legame tra la scuola, il territorio e la società civile – dichiara la preside Antonella Sanvitale - Il progetto “Impresa in rosa: che storia!” offre ai nostri studenti un’importante occasione per sviluppare uno sguardo critico sulla realtà e, al tempo stesso, riscoprire la passione per l’apprendimento e per l’incontro con l’altro. Educare significa creare occasioni di incontro, confronto e crescita per entrare da protagonisti. Le esperienze come questa mostrano ai giovani come la passione, il lavoro serio e la responsabilità possano diventare strumenti concreti per costruire il futuro».

Gli studenti, affiancati dai docenti e dagli uffici camerali, sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto: dalla scelta e dall’approfondimento delle storie alla scrittura dei contenuti, dalla conduzione alla registrazione degli episodi. Le vicende delle imprenditrici protagoniste delle precedenti edizioni diventano così il punto di partenza per un confronto tra generazioni e per una riflessione su temi quali parità di genere, innovazione, passaggio generazionale, autonomia, competenze e capacità di trasformare le difficoltà in opportunità.

I podcast sono disponibili sul sito www.impresainrosachestoria.it e successivamente saranno diffusi attraverso i canali digitali istituzionali e le principali piattaforme di streaming.

Al podcast si affianca il volume celebrativo dei dieci anni di “Impresa in rosa: che storia!”, che raccoglierà in un’unica pubblicazione le storie delle vincitrici di tutte le dieci edizioni del concorso. Il volume sarà distribuito anche negli istituti scolastici nell’ambito del progetto “A scuola di sostenibilità”, con particolare attenzione al contrasto agli stereotipi di genere, e sarà messo a disposizione di associazioni di categoria, Comitati di pari opportunità e centri antiviolenza.

Anche la realizzazione grafica del volume nasce dal coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso un concorso di idee rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Nicola da Guardiagrele” di Chieti e del Convitto Nazionale “G.B. Vico”, chiamati a progettare la copertina della pubblicazione celebrativa.

«Il decimo anniversario di “Impresa in rosa: che storia!” – conclude Antonella Marrollo, presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara - è un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. Abbiamo voluto trasformare le storie raccolte in questi dieci anni in uno strumento capace di parlare alle nuove generazioni, attraverso il podcast realizzato con gli studenti del Liceo Classico “G. d’Annunzio” e il volume celebrativo. Portare nelle scuole le esperienze delle nostre imprenditrici significa promuovere autonomia, consapevolezza, innovazione e pari opportunità».

Il percorso culminerà il 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la presentazione del volume nell’ambito di una tavola rotonda realizzata nell’ambito di Visionaria 2026, l’Adriatic Innovation Forum della Camera di Commercio Chieti Pescara.



