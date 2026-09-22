"Sea & Rivers", sei appuntamenti Plastic Free in Abruzzo per prendersi cura di spiagge e territori

Sei appuntamenti tra spiagge e aree urbane, distribuiti in tutte e quattro le province abruzzesi, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche l’Abruzzo sarà protagonista dei Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in contemporanea in tutta Italia e anche oltreconfine.

In Abruzzo si comincia sabato 26 settembre con tre appuntamenti: a San Salvo, sul Lungomare Cristoforo Colombo, con ritrovo presso lo stabilimento Happy Days a San Salvo Marina; a Montesilvano, dal piazzale antistante il Grand Hotel Montesilvano, per una passeggiata ecologica; e a Ortona, con partenza dal parcheggio di Ripari di Giobbe per un’attività dedicata alla cura della costa.

Domenica 27 settembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, saranno invece coinvolti Luco dei Marsi, con ritrovo presso la Chiesa Santa Maria; Vasto, sul Lungomare Cordella davanti al Monumento alla Bagnante; e Sant’Omero, dal campetto sportivo di Garrufo di Sant’Omero.

“Sea & Rivers vuole ricordarci che la tutela del mare comincia molto prima della costa: ogni rifiuto abbandonato sul territorio può finire nei corsi d’acqua e, da lì, raggiungere il mare – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free per l’Abruzzo e coordinatore degli appuntamenti –. In questi due giorni saremo presenti in tutte e quattro le province con sei iniziative aperte a chiunque voglia dedicare qualche ora alla cura dell’ambiente. L’obiettivo non è soltanto raccogliere ciò che è stato abbandonato, ma contribuire a far crescere attenzione e consapevolezza nei comportamenti di ogni giorno”.

Gli appuntamenti abruzzesi si inseriscono nelle tre giornate nazionali dei Sea & Rivers, dal 25 al 27 settembre, dedicate alla rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e alla sensibilizzazione sull’impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere sugli ecosistemi.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all’iniziativa.