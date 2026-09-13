La Regione incontra le aziende giapponesi in Abruzzo

Rafforzare il dialogo economico e industriale tra Italia e Giappone e consolidare l’Abruzzo come territorio strategico per gli investimenti esteri. È questo l’obiettivo dell’evento promosso dall’Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo, con il patrocinio del Comune di San Salvo e il supporto del Mimit, in programma il 15 settembre - ore 15:00 presso il Teatro comunale in via Istonia a San Salvo - dedicato alle imprese giapponesi presenti nel territorio abruzzese che tanto attivamente hanno partecipato e continuano a contribuire alla valorizzazione degli asset locali e al supporto operativo alle imprese.

E’ un Abruzzo gradito agli investitori esteri, capace di coniugare politiche industriali nazionali e soluzioni territoriali mirate, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese già insediate come testimonianze di successo. Una dimostrazione di quanto sia importante il Giappone per l’Abruzzo dove continua a investire e l’incontro di San Salvo potrebbe essere l’occasione di nuove opportunità per le aziende abruzzesi.

“L’evento rappresenta un momento di confronto diretto con le aziende giapponesi attive in Abruzzo, Honda, Denso, Delta Toray, Toppan Irplast, Nippon Sanso e Nsg Pilkington, e mira a rafforzare le relazioni istituzionali con gli investitori esteri già presenti a valorizzare esperienze di radicamento e reinvestimento, intercettare esigenze operative e opportunità di espansione e presentare strumenti nazionali e regionali per consolidare l’attrattività dell’Abruzzo come partner industriale di lungo periodo” spiega l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Il programma dell’evento prevede il saluto in videomessaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del sottogretario del Mimit Fausta Bergamotto, del Capo Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppe Romano, del presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever e del presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli.

Sarà presente il vice ambasciatore del Giappone in Italia Yujiro Hayashi.

A seguire un panel dedicato alle esperienze delle imprese giapponesi sul territorio abruzzese.

L’appuntamento di San Salvo si colloca nel solco delle attività sviluppate dalla Regione Abruzzo, in coordinamento con il Mimit, a Expo 2025 a Osaka presso il Padiglione Italia, una preziosa opportunità di promozione delle eccellenze industriali, artigianali e culturali abruzzesi.

L’evento si svolge, inoltre, in concomitanza l’avvio di nuovi investimenti industriali sul territorio, a conferma della vitalità del tessuto produttivo abruzzese e della solidità delle relazioni economiche tra Italia e Giappone.

Da segnalare a tal proposito l’investimento da 62 milioni di euro dell’azienda giapponese Toppan Irplast nel sito di Atessa a conferma della fiducia nel potenziale di crescita del territorio. La nuova linea Brückner LISIM rafforzerà la leadership tecnologica di Toppan Irplast nella produzione di film BOPP speciali, generando sviluppo industriale, occupazione qualificata e valore condiviso per la comunità locale.

La Nsg Pilkington ha investito 80 milioni di euro per il rifacimento dello storico forno Float di San Salvo avviando una nuova fase di sviluppo per lo stabilimento. Il progetto, che include importanti interventi per la sostenibilità ambientale, con una riduzione dei consumi idrici di circa il 90%, conferma l’impegno del rilancio del sito a garanzia di un futuro industriale e occupazionale solido per il territorio del Vastese. Di questi giorni anche la notizia della commessa Stellantis per la produzione di centinaia di migliaia di parabrezza annui per il Ducato prodotto nello stabilimento di Atessa.

L’evento sarà moderato da Alessandra Relmi, direttore Confimi Abruzzo.