Festival nazionale dell’Innovazione, passi avanti spediti verso la XIII edizione

Si è tenuta oggi, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la conferenza stampa di presentazione di InnovAzioni 2026, il Festival nazionale dell’Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – in partnership con Fondazione Pescarabruzzo e con il patrocinio del Comune di Pescara – in programma il 22 e 23 ottobre all’Aurum di Pescara.

Giunto alla sua XIII edizione, InnovAzioni torna con un programma dedicato ai grandi cambiamenti che stanno attraversando il mondo produttivo e la società, scegliendo come tema dell’edizione “Impresa intelligente: AI Agents e nuovi modelli decisionali”.

Due giornate di confronto tra imprenditori, manager, startup, giovani, istituzioni, università ed esperti, per interrogarsi su come l’Intelligenza Artificiale e, in particolare, gli AI Agents stiano cambiando l’organizzazione delle imprese, i processi decisionali e la capacità di creare valore.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti, per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli – Presidente, Massimo Cesarino - Presidente della Sezione Servizi Innovativi - Massimo Pomilio, Presidente Piccola Industria, Luigi Di Giosaffatte - Direttore Generale, assieme a Lino Olivastri - consigliere di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Carlo Masci - Sindaco di Pescara, e Danilo Ialonardi, gestore Imprese di Crédit Agricole Italia.

LORENZO DATTOLI: “INNOVARE È UNA NECESSITÀ COMPETITIVA, MA ANCHE UNA SCELTA CULTURALE”

“InnovAzioni nasce dalla consapevolezza che oggi innovare non significa semplicemente adottare una nuova tecnologia, ma ripensare il modo stesso in cui facciamo impresa, prendiamo decisioni e costruiamo il futuro – ha dichiarato Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

I dati ci dicono con chiarezza quanto questa trasformazione sia già in corso: nel 2025 l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane con almeno dieci addetti è raddoppiato in un solo anno, passando dall’8,2% al 16,4%. Un’accelerazione importante che, tuttavia, ci ricorda anche quanto resti ancora da fare, soprattutto per accompagnare le PMI nell’accesso alle competenze, agli strumenti e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

È proprio questo il senso di InnovAzioni: creare un luogo nel quale l’innovazione possa essere raccontata, condivisa e soprattutto resa accessibile, mettendo in relazione chi sviluppa nuove idee con chi può trasformarle in crescita, competitività e occupazione.

Per noi l’innovazione non è un tema riservato a pochi o alle grandi imprese. È una sfida che riguarda l’intero sistema produttivo e che deve coinvolgere territori, istituzioni, università, scuole e giovani. InnovAzioni è nato per favorire questa contaminazione e, dopo tredici edizioni, continua a rappresentare uno spazio concreto nel quale le idee incontrano le imprese e possono diventare progetti, collaborazioni e nuove opportunità”.