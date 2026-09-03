“Vacri Cares”, finanziato il progetto. Mammarella: «Custodiamo la memoria per coltivare il futuro»

La Pro Loco di Vacri si aggiudica un finanziamento regionale di 15.000,00 euro nell’ambito del bando promosso dalla Regione Abruzzo, destinato alla realizzazione del progetto intitolato “Vacri Cares: Valorizzare il Tempo della Cura tra le Generazioni”.

Un traguardo significativo per la comunità collinare del Chietino, nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di memorie dei residenti più anziani e contrastare l'isolamento sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani.

«Ci sono storie che non meritano di sfumare nel tempo, ma di continuare a vivere nelle mani e negli occhi di chi ci ha insegnato tutto», dichiara Mauro Mammarella, Segretario della Pro Loco di Vacri. «Quando mi sono messo al lavoro su questo progetto l'ho fatto pensando alle piccole comunità ed ai nostri nonni, custodi silenziosi di un patrimonio inestimabile. Nelle loro memorie vive l'anima del nostro paese.

Mammarella esprime inoltre un sentito ringraziamento alle istituzioni: «Desidero rivolgere un grazie sincero alla Regione Abruzzo per la sensibilità dimostrata. Guardiamo al futuro senza dimenticare le nostre radici».



