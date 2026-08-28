Vendemmia, siccità e caldo presentano il conto: consistenti i cali produttivi

La vendemmia abruzzese presenta il conto di oltre quattro mesi di siccità e delle temperature estreme delle ultime settimane.

In provincia di Chieti, dove si concentra circa il 75% dei vigneti regionali, le prime uve raccolte ad agosto evidenziano cali produttivi tra il 25 e il 40% rispetto alla media. E per le varietà ancora da raccogliere le prospettive non sono migliori.

Grappoli asciutti, acini più leggeri e poco mosto: il caldo prolungato e l’assenza di piogge, che dura ormai da oltre 120 giorni, hanno colpito sia il peso delle uve sia la resa in vino. Una situazione che preoccupa viticoltori e cantine, già alle prese con costi di produzione crescenti, a partire da gasolio e concimi, e con un mercato segnato negli ultimi anni da importanti giacenze che hanno penalizzato i prezzi delle uve e del vino. Il calo produttivo di questa vendemmia potrebbe però rappresentare un elemento di riequilibrio per il mercato, riducendo le eccedenze e favorendo una ripresa delle quotazioni delle uve e del vino. Una prospettiva positiva per le imprese, che potrebbe consentire di recuperare almeno in parte la redditività perduta negli ultimi anni. L’auspicio è che la minore disponibilità di prodotto possa tradursi in un miglioramento dei prezzi riconosciuti ai viticoltori, riportando maggiore equilibrio lungo la filiera. Resta però necessario accompagnare questo riequilibrio con una strategia di medio-lungo periodo, perché la sostenibilità economica del settore non può dipendere soltanto dalla riduzione delle produzioni.

“Questa vendemmia ci dice una cosa molto chiara: “L’acqua è ormai un’infrastruttura produttiva indispensabile” sottolinea il presidente di Coldiretti Chieti, Pier Carmine Tilli. “Non possiamo continuare a intervenire quando il danno è già arrivato. Serve un’accelerazione immediata sul Piano Invasi Coldiretti - Anbi, con la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi bacini per raccogliere l’acqua quando c’è e renderla disponibile quando serve”.

In provincia di Chieti, sono tantissime le aree dove la viticoltura è prevalentemente non irrigua. È qui che il cambiamento climatico rende più urgente una strategia per l’irrigazione di soccorso e per nuove reti capaci di servire i territori oggi esclusi dai sistemi irrigui. “Non si tratta più soltanto di fronteggiare le emergenze, ma di costruire le condizioni per garantire continuità produttiva alle imprese agricole nei prossimi anni” aggiunge Domenico Bosco, direttore di Coldiretti Chieti “ insieme all’emergenza climatica occorre però affrontare anche quella di mercato”. In tal senso, Coldiretti Abruzzo ha già trasmesso alla Regione un documento con proposte per ristabilire l’equilibrio tra produzione e domanda, tutelare il reddito dei viticoltori e rafforzare la competitività della filiera, dalla revisione dello schedario vitivinicolo alla verifica delle giacenze, fino a promozione ed enoturismo. “Il futuro della viticoltura abruzzese si decide anche dalla capacità di trattenere l’acqua – dice Marino Pilati, direttore di Coldiretti Abruzzo - servono programmazione, investimenti e una strategia di lungo periodo: non possiamo permettere che ogni estate la vendemmia diventi un bollettino di danni”.