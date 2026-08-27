Possibile attacco di cocciniglia sul Viale San Giovanni in Venere: il Comune di Fossacesia chiede interventi urgenti alla Provincia

Il Viale San Giovanni in Venere Ã¨ una strada provinciale e le alberature presenti lungo il viale rientrano nella competenza della Provincia di Chieti. Per questo motivo il Comune di Fossacesia ha segnalato, con una lettera del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, alla Provincia e alla Regione Abruzzo la presenza di sintomi compatibili con un possibile attacco di cocciniglia, chiedendo lâ€™attivazione delle strutture competenti per una verifica fitosanitaria specialistica e per lâ€™eventuale adozione di interventi di contenimento.

La segnalazione nasce dallâ€™osservazione di alcuni segnali sulle piante, tra cui ingiallimento e caduta anticipata degli aghi, presenza di melata e conseguente fumaggine, indebolimento della chioma e riduzione della vitalitÃ dei rami piÃ¹ giovani. Le elevate temperature e la prolungata siccitÃ dellâ€™ultimo periodo possono aver favorito lâ€™insorgenza e la diffusione del fenomeno.

La consigliera delegata Marina Paolucci, che ha seguito direttamente la verifica, anche mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienza professionale, spiega: Â«Abbiamo osservato con attenzione le condizioni delle alberature e i sintomi presenti, che risultano compatibili con la possibile presenza di cocciniglia. Si tratta di un fenomeno che sta interessando diversi centri e aree del Centro Italia e dell'Abruzzo e che puÃ² provocare un progressivo indebolimento delle piante, soprattutto quando queste sono giÃ sottoposte a stress dovuto alla siccitÃ e alle alte temperatureÂ».

Â«Per questo â€” aggiunge Paolucci â€” abbiamo ritenuto necessario non sottovalutare i segnali riscontrati e informare tempestivamente gli enti competenti, affinchÃ© possano essere effettuati gli accertamenti necessari e, se il fenomeno sarÃ confermato, individuate le misure piÃ¹ efficaci per salvaguardare le alberatureÂ».

Di Giuseppantonio sottolinea la necessitÃ di un intervento coordinato: Â«Il Viale San Giovanni in Venere rappresenta un patrimonio di grande valore storico e paesaggistico per Fossacesia e per lâ€™intero territorio. Proprio perchÃ© la strada e le relative alberature sono di competenza provinciale, abbiamo chiesto alla Provincia di Chieti di intervenire con le proprie strutture competenti, coinvolgendo anche la Regione e i servizi fitosanitari. Ãˆ necessario avere rapidamente un quadro preciso della situazione e intervenire prima che il problema possa aggravarsiÂ».

La cocciniglia puÃ² compromettere la fisiologia delle piante e ridurne la capacitÃ fotosintetica, fino a provocare, nei casi piÃ¹ gravi, il deperimento della chioma e la morte degli esemplari. La sua presenza in diversi territori del Centro Italia rende quindi necessario mantenere alta lâ€™attenzione e procedere con monitoraggi qualificati.

Lâ€™Amministrazione comunale ha pertanto formalizzato la richiesta a Provincia di Chieti e Regione Abruzzo affinchÃ© vengano attivati monitoraggi specialistici, verifiche fitosanitarie e, qualora necessario, interventi di contenimento, con particolare attenzione alle alberature del Viale San Giovanni in Venere.

Â«Abbiamo fatto la nostra parte segnalando tempestivamente il problema â€” conclude il Sindaco â€” ora Ã¨ importante che gli enti competenti possano procedere rapidamente con le verifiche e con le eventuali azioni necessarie per tutelare questo importante patrimonio arboreoÂ».