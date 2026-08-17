Fermo pesca in Adriatico, stop fino al 29 settembre

E' scattato il fermo pesca estivo per le imbarcazioni a strascico lungo tutto il tratto di Adriatico compreso tra San Benedetto del Tronto e Bari.

Un blocco di 45 giorni consecutivi complessivi che interesserà le unità abruzzesi, da Pescara a Vasto, da Ortona a Giulianova.

Il fermo biologico, previsto ogni anno dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la sospensione delle attività si pone l'obiettivo di tutelare le risorse ittiche e favorire il ripopolamento. Tuttavia, gli operatori del settore continuano a parlare di “provvedimento imposto senza consultazione, inefficace dal punto di vista biologico e con gravi ripercussioni economiche”.

Il fermo non stopperà l'operato della piccola pesca per garantire una presenza di buon pesce dell'Adriatico sulle nostre tavole.

Le attività delle imbarcazioni a strascico, dopo questo periodo di pausa, potranno regolarmente riprendere il prossimo 29 settembre.



