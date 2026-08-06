"C’è sempre una porta aperta", un racconto intimo e corale intriso di comunità

Giovedì 13 agosto 2026, in Piazza dell'Unione a Pennadomo alle ore 20.30, sarà presentato al pubblico “C'è sempre una porta aperta”, un documentario che racconta il valore delle persone attraverso i segni che lasciano nella quotidianità di una comunità.

Al centro del film c'è la figura di Silvana Iezzi, volontaria Avis, Pro Loco e protagonista della Compagnia Teatrale diretta da Angelina Ranalli.

Il documentario non segue una narrazione biografica, ma sceglie di restituire la sua presenza attraverso i gesti, le abitudini, i sorrisi e il ricordo custodito da chi ha condiviso con lei il percorso umano e teatrale.

Ad accompagnare le immagini sarà la voce fuori campo di Angelina Ranalli, che guiderà lo spettatore in un racconto intimo e corale, dove il teatro dialettale diventa molto più di una rappresentazione: è il luogo in cui una comunità si riconosce, tramanda la propria identità e continua a ritrovarsi nel tempo.

Realizzato con la partecipazione della Compagnia Teatrale e delle associazioni del paese, il documentario è stato girato volutamente con smartphone e microfoni esterni per preservare l'autenticità dei volti, delle emozioni e della vita di Pennadomo.

A rendere ancora più intenso il racconto saranno gli spezzoni degli spettacoli teatrali e video degli anni passati, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di Silvana attrice e della passione condivisa per il palcoscenico. La serata sarà anche un abbraccio ideale rivolto a Stefania Pantalone, presenza cara alla comunità, il cui ricordo si intreccia con quello di Silvana in un racconto che celebra i legami, l'amicizia e il senso di appartenenza. Silvana e Stefania, amiche inseparabili, il 30 novembre 2025 hanno perso la vita in un tragico incidente che ha segnato profondamente Pennadomo, lasciando un dolore immenso nell’intera comunità. Il documentario vuole custodire anche la memoria del loro legame e dell’affetto che continua a unirle nel ricordo di chi le ha conosciute.

“C'è sempre una porta aperta” è un invito a entrare nelle storie di un paese che continua a custodire la propria memoria attraverso le persone, le parole in dialetto, il teatro e i piccoli gesti quotidiani. Un film che parla di comunità, d’identità e di quella presenza che continua ad abitare i luoghi e il cuore di chi li vive. Il documentario è stato curato nella regia e montaggio da Ugo Trevale dell’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica, vede la partecipazione attiva della Pro Loco di Pennadomo, l’Avis Comunale di Pennadomo e ha il patrocinio gratuito del Comune di Pennadomo.

L'appuntamento è per giovedì 13 agosto, in Piazza dell'Unione a Pennadomo, per una serata aperta a tutta la cittadinanza.