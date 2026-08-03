La Costa dei Trabocchi nella collana nazionale Territori del Touring Club

Presentata in occasione di una conferenza stampa nella Sala Corradino D'Ascanio del Consiglio Regionale d'Abruzzo in piazza Unione a Pescara, la nuova guida La costa dei Trabocchi - Collana territori, a cura del Touring Club Italiano.



E quindi, come recita il sottotitolo, una pubblicazione su "Incanto sul mare: natura e avventure, gusti e sapori, storia e spiritualitÃ , sentieri e ciclovie".



Alla presentazione sono intervenuti:

Carlo Tereo de Landerset, capo del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo - Dirigente Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, Roberto Di Vincenzo - Presidente GAL Costa dei Trabocchi, Carlo Ricci - Direttore Gal Costa dei Trabocchi, Luciano Mornacchi - Direttore Commerciale Touring Editore, Maurizio Coccia - Giornalista e giÃ campione ciclistico.

La Costa dei Trabocchi entra dunque nella collana Territori del Touring club, dedicata alle eccellenze del territorio, di ispirazione immediata, anche da leggere prima di partire, con excursus sull'area di riferimento e sulle sue peculiaritÃ . La guida propone inoltre indirizzi per soste golose e shopping.



Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi: "L'intuizione Ã¨ stata quella di considerare la Via Verde non solo come un'infrastruttura per la mobilitÃ lenta, ma come l'asse generatore di un nuovo prodotto turistico territoriale, capace di collegare mare, trabocchi, borghi, paesaggio rurale, ospitalitÃ e servizi".



"Accanto alla Via Verde abbiamo sviluppato circa 300 km di percorsi ciclabili che dal mare risalgono verso la collina, ampliando l'esperienza del visitatore e integrando la costa con l'entroterra - ha aggiunto Roberto Di Vincenzo -. Il risultato Ã¨ un territorio che ha saputo costruire una propria identitÃ turistica, oggi riconosciuta e richiesta anche a livello internazionale. La nuova sfida riguarda la qualitÃ complessiva dell'offerta: rendere la crescita piÃ¹ ordinata, sostenibile e riconoscibile. In questa direzione si collocano il Piano d'Area, che stiamo realizzando attraverso una "comunitÃ di progetto" presieduta dalla Provincia, con il coinvolgimento dei Comuni, delle associazioni imprenditoriali e delle realtÃ ambientaliste, e la concessione del marchio Costa dei Trabocchi".

Francesco Di Filippo - Dirigente Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

"Una guida che ha il suo valore per il prestigio dell'editore e racconta il territorio anche oltre la costa. Mette a sistema la Costa dei trabocchi con il ricco entroterra. Un percorso che il territorio ha fatto in questi anni intorno al territorio, con la capacitÃ di fare sistema, andare oltre gli elementi della ciclabile dei trabocchi, raccontando anche l'entroterra. DÃ valore alla destinazione e valorizza le esperienze".

Luciano Mornacchi - Direttore Commerciale Touring Editore

"Questa guida nasce da una lavorazione lunga e intensa con il Gal Costa dei Trabocchi. Il Touring nasce per diffondere la cultura del viaggio che per noi non Ã¨ evasione ma cittadinanza. Con una guida crediamo che il lettore possa diventare cittadino onorario di un territorio, esserne parte integrante: creiamo identitÃ , trasferendola all'interno della guida. La distribuzione in tutte le librerie d'Italia parte la prossima settimana".



Maurizio Coccia - giornalista e giÃ campione ciclistico

"Mi occupo di cicloturismo e turismo lento con il Gal, la scorsa primavera abbiamo avuto l'idea di realizzare questi video, una declinazione video della guida scegliendo percorsi specifici che coprono l'area dei Trabocchi. Con una taglio fra emozionale e pratico-tecnico con informazioni puntuali sulle specifiche tecniche di ogni percorso. Abbiamo disegnato 4 itinerari intersecando le tracce della Rete ciclabile dei Trabocchi. I video sono stati realizzati con Guido Rubino, Andrea D'Addario e Mauro Marrone".



Carlo Tereo de Landerset, capo del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva della Regione Abruzzo

"Sapere che la guida Ã¨ stata fatta con il supporto del dipartimento agricoltura che si occupa dei Gal e del Gal costa dei trabocchi Ã¨ motivo di assoluto pregio, vuol dire che in regione le sinergie funzionano. E' motivo di orgoglio vedere la Costa dei Trabocchi in una collana del Touring, come prodotto di pregio, dopo tutto il lavoro di promozione fatto come Regione sulla ciclabile dei Trabocchi".