Il turismo alla scoperta del territorio: al via da Guardiagrele l’edizione 2026 di Active Abruzzo

Sceglie una città-simbolo dell’artigianato artistico abruzzese, Guardiagrele, per il suo evento di lancio l’edizione 2026 di “Active Abruzzo”, la manifestazione ideata da Cna Abruzzo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, un modello che sta rivoluzionando l’approccio alle ferie di milioni di persone, ridisegnando percorsi e offerta sui mercati.

“Il viaggio delle emozioni: tra artigianato e turismo esperienziale” è il titolo della tavola rotonda in programma mercoledì 5 agosto nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco, con inizio alle ore 17.

Riconosciuta da Regione, Camera di Commercio di Chieti-Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia come “manifestazione di interesse regionale”, "Active Abruzzo" dopo il prologo di Guardiagrele vivrà il suo momento-clou dal 16 al 18 settembre prossimi attraversando le province di Teramo, L’Aquila e Pescara alla scoperta di nuovi percorsi da valorizzare e nuove frecce da inserire nell’arco dell’offerta turistica abruzzese.

La scelta di Guardiagrele – dove si tiene l’edizione numero 56 della Mostra dell’artigianato artistico abruzzese - per l’evento di apertura dell’edizione 2026 si spiega con l’idea, da sempre inscritta nel suo Dna, di sottolineare il valore strategico che oggi rivestono alcuni segmenti (come sport, percorsi ciclo-pedonali, enogastronomia di qualità, riscoperta dei borghi ed appunto valorizzazione dell'artigianato artistico) nella definizione di nuovi percorsi destinati all’offerta turistica.

Di questo “valore aggiunto”, nella discussione moderata dal responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese, parleranno nei loro interventi Daniele D’Amario, Sottosegretario alla presidenza della Regione con delega al Turismo; Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara; Domenico Sturabotti, Direttore della Fondazione “Symbola”; Lucio Zazzara, Presidente del Parco nazionale della Maiella; Gianfranco Marsibilio, Presidente dell’Ente mostra; Tiziano Teti, Presidente del Gal “Maiella Verde”; Lucia Simioni, Presidente di “Abruzzo BNB-Extra”; Silvio Calice, Direttore di Cna Abruzzo, Cristiano Tomei, Responsabile nazionale di Cna Turismo.

A introdurre i lavori saranno i saluti istituzionali di Francesca Mastromauro, Presidente di Cna Turismo Abruzzo; Donatello Di Prinzio, Sindaco di Guardiagrele; Cesare Altieri, Presidente della Cna di Chieti.

A fine incontro - proprio a voler sancire il legame ideale tra i diversi filoni – seguirà una visita guidata alla scoperta delle bellezze guardiesi.