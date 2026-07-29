Nasce a Chieti la sezione provinciale della Rete del Lavoro Agricolo di QualitÃ 

Si Ã¨ insediato ufficialmente a Chieti, presso i locali della Direzione Provinciale dell'INPS in via Spezioli, il Tavolo istitutivo della sezione provinciale della Rete del Lavoro Agricolo di QualitÃ . L'organismo, istituito a livello nazionale presso l'INPS, nasce con l'obiettivo fondamentale di certificare e valorizzare le aziende agricole virtuose che operano nel pieno rispetto delle norme sul lavoro, dei contratti collettivi e della legislazione sociale.

La Rete rappresenta una vera e propria "white list" delle imprese agricole. L'iscrizione, oltre a certificare l'eticitÃ e la trasparenza della filiera, consente alle aziende del territorio di acquisire punteggi premiali per la partecipazione a bandi pubblici e di finanziamento. Al contempo, lo strumento si configura come un pilastro centrale nella strategia di contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato.

All'incontro odierno hanno preso parte i vertici provinciali di INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e Prefettura, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali agricole, dei sindacati di categoria e dei consulenti del lavoro. Ha presenziato all'incontro il Consigliere di amministrazione INPS Antonio Di Matteo che ha evidenziato le peculiaritÃ del settore da preservare e rafforzare, anche attraverso l'iniziativa.

Durante i lavori Ã¨ stata sottolineata l'importanza di fare rete per tutelare sia la dignitÃ dei lavoratori sia la competitivitÃ delle imprese sane della provincia di Chieti, valorizzando le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso la cultura della legalitÃ e della sicurezza sul lavoro.

Nelle prossime settimane il Tavolo tornerÃ a riunirsi per definire le prime linee di azione operative e le campagne informative destinate alle imprese agricole della provincia, con il coinvolgimento dei competenti assessorati provinciali e con le istituzioni della provincia di Pescara.