'Le Notti del Vino' in Abruzzo, calendario con 11 eventi

Arrivano anche in Abruzzo Le Notti del Vino, il più diffuso festival nazionale dedicato al tema, organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Undici eventi in altrettanti comuni abruzzesi, serate all’insegna dell’intrattenimento ma anche dell’approfondimento e dell’informazione. Si è svolta all’Angolo del Pescato presso il Porticciolo di Vallevò a Rocca San Giovanni la conferenza stampa di presentazione del calendario. Il festival si svolge in partnership con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) e con il patrocinio di ENIT.

Da Atessa il 25 e 26 luglio fino a Sant’Egidio alla Vibrata l’11, il 12 e il 13 settembre, passando per Fossacesia, Rocca San Giovanni, Tollo, Frisa (Guastameroli), Mozzagrogna, Giuliano Teatino, Alanno, Paglieta e Canosa Sannita, l’estate abruzzese de Le Notti del Vino sarà ancora più ricca di quello dell’anno scorso.

Angelo Radica, presidente nazionale di Città del Vino e della rete delle città europee del vino Recevin, sindaco di Tollo, sottolinea “che il format funziona e siamo orgogliosi di riproporlo, l’anno scorso il riscontro è stato molto importante: 150 eventi in tutta Italia per un totale di 75mila visitatori e 1500 cantine partecipanti. E’ una grande opportunità non solo per trascorrere serate in cui si promuoveranno il vino e in generale l’enogastronomia locale, all’insegna dell’intrattenimento, della musica e della cultura, ma anche per discutere e riflettere dell’importanza della viticoltura per i nostri territori. Il vino è ben più di un prodotto di eccellenza, è persino più di un fattore di sviluppo, è identità e cultura dei territori. Va valorizzato con l’impegno di tutti, anche delle istituzioni, a tutti i livelli”. Enzo Orfeo, coordinatore regionale di Città del Vino, rimarca “la crescita de Le Notti del Vino in Abruzzo rispetto a un 2025 che già si era contraddistinto per vitalità e interesse: passiamo da otto a undici eventi, la maggior parte dei quali dureranno almeno due serate”. A Rocca San Giovanni l’evento sarà abbinato alla quarta Festa regionale di Città del Vino, che per il sindaco e vicecoordinatore regionale Fabio Caravaggio “è ormai una tradizione dei nostri territori: a Rocca San Giovanni siamo orgogliosi e felici di ospitarla. Non dobbiamo dare per scontata la ricchezza del mondo del vino, il valore che trasferisce ovunque nei luoghi dove cresce e prospera. Dobbiamo essere in grado di tutelarlo e lavorare in prospettiva, sempre verso nuovi orizzonti di sviluppo. Uno di questi è senz’altro rappresentato dall’enoturismo”.

Si comincia il 25 e 26 luglio quando ad Atessa Le Notti del Vino saranno l’occasione di promuovere in una rassegna i prodotti enogastronomici territoriali. In centro storico si svolgeranno inoltre degustazioni guidate, accompagnate da momenti di approfondimento tematico, spettacoli musicali, rievocazioni storiche, balli della tradizione popolare e visite ai luoghi e alle esposizioni museali del territorio.

Il 1° agosto tocca a Fossacesia: sullo sfondo del Teatro degli Ulivi si snoderà un percorso sensoriale in cui le degustazioni saranno miscelate alla componente musicale, ai racconti, ad esperienze immersive proposte per l’occasione.

Il 6 e 7 agosto a Rocca San Giovanni, dove l’evento prevede anche la Festa regionale di Città del Vino, saranno allestiti banchi d’assaggio per la degustazione, in accompagnamento ai migliori prodotti tradizionali locali. Per l’occasione sono in programma eventi musicali itineranti. Il 7 e 8 agosto a Tollo presso il Belvedere di Via Case Nuove si terrà la rassegna dei migliori vini delle cantine del territorio, con accompagnamento musicale (jazz e musica popolare), piatti della tradizione, installazioni e performance artistiche, percorsi di avvicinamento al vino e abbinamento vino/cibo curati da sommelier professionisti.

Eventi speciali: il 7 agosto rievocazione storica dell’invasione saracena con la battaglia tra Turchi e Cristiani, l’8 agosto una serata rivolta ai giovani con musica dance, etnica e revival. L’8 e il 9 agosto percorso enogastronomico e degustazioni nel centro storico del borgo di Guastameroli, a Frisa. Uno stand sarà dedicato alla selezione di vini di eccellenza, individuati dai sommelier partecipanti. Il tutto in abbinamento ai piatti tipici del territorio. Ci saranno poi uno spettacolo con artisti di strada e musica dal vivo.

Il 9 e 10 agosto a Mozzagrogna la due giorni dedicata al vino ed alla gastronomia tipica è pensata come un vero e proprio percorso, che il 9 agosto inizierà in piazza San Rocco e il 10 agosto si concluderà nel centro storico cittadino. Le serate di degustazioni e conoscenza delle produzioni tipiche locali saranno allietate da musica dal vivo, giochi e animazione per bambini, spettacoli a cura di artisti di strada e osservazione delle stelle.

L’11 agosto a Giuliano Teatino evento enogastronomico nella suggestiva location del Parco “La Valletta”. Degustazioni di vini selezionati dalle Cantine locali, piatti tipici del territorio e musica dal vivo per una serata dall’atmosfera festosa.

Il 12 e 13 agosto nel centro storico di Alanno (via Dante Alighieri e piazza Trieste), esposizione di vini e prodotti locali, allietata da musica dal vivo. Il 22 agosto si passa a Paglieta: il centro storico si trasforma per dar voce alle cantine e valorizzare il lavoro di chi produce qualità nel territorio. Ci saranno percorsi di degustazione, abbinamenti con i prodotti tipici, musica dal vivo e una conferenza tecnica con esperti del settore per approfondire la cultura enologica. Il 25 agosto evento nel centro storico di Canosa Sannita, una serata dedicata ai sapori, ai profumi e alle tradizioni del territorio, un percorso enogastronomico dove il protagonista assoluto è il vino, raccontato dai sommelier attraverso degustazioni guidate. Il tutto immerso in un’atmosfera di festa, con musica dal vivo.

Chiusura l’11, il 12 e il 13 settembre a Sant’Egidio alla Vibrata, presso il Parco Madonna delle Grazie, un luogo suggestivo e insolito allestito ad hoc per l’evento. Protagonista della manifestazione oltre al vino sarà l’enogastronomia con le eccellenze del territorio.



