Mare sempre piÃ¹ caldo, Coldiretti Abruzzo: "Mitilicoltori sotto pressione, servono interventi concreti e sostegni adeguati"

Il surriscaldamento del mare continua a rappresentare una minaccia crescente anche per il comparto ittico abruzzese. Pur non registrando, al momento, le pesanti perdite che stanno interessando altre aree dell'Adriatico, in particolare il Nord, anche i mitilicoltori abruzzesi denunciano una situazione di forte preoccupazione, aggravata dall'aumento dei costi di produzione e dagli effetti sempre piÃ¹ evidenti dei cambiamenti climatici.

A lanciare l'allarme Ã¨ Coldiretti Abruzzo, che richiama l'attenzione sulle difficoltÃ di un settore strategico per l'economia costiera regionale. Il mare sempre piÃ¹ caldo altera infatti gli equilibri dell'ecosistema marino, favorendo la proliferazione di microalghe, riducendo l'ossigenazione delle acque e mettendo a rischio la produzione di cozze.

"I nostri mitilicoltori - sottolinea Coldiretti Abruzzo - non stanno vivendo la situazione drammatica del Nord Adriatico, dove si sono registrate perdite gravissime, ma il comparto Ã¨ comunque in sofferenza e non puÃ² essere lasciato solo. Le imprese continuano a sostenere costi sempre piÃ¹ elevati per energia, trasporti e manodopera, mentre gli effetti del cambiamento climatico rendono la produzione sempre piÃ¹ incerta".

Coldiretti Abruzzo ricorda inoltre come giÃ lo scorso anno le imprese del settore abbiano ricevuto dalla Regione un contributo ritenuto del tutto insufficiente rispetto ai danni subiti e agli investimenti necessari per garantire la continuitÃ produttiva. "Non bastano interventi simbolici - evidenzia Coldiretti Abruzzo - Occorrono misure strutturali e risorse adeguate per accompagnare le imprese nell'adattamento ai cambiamenti climatici e salvaguardare una filiera che rappresenta un presidio economico, occupazionale e ambientale fondamentale per la costa abruzzese".

Il settore dell'acquacoltura rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, con una produzione che vede nelle cozze la principale voce, seguite da trote, vongole, orate e spigole. Un comparto destinato ad assumere un ruolo sempre piÃ¹ strategico anche alla luce dell'evoluzione della domanda mondiale, considerato che l'acquacoltura ha ormai superato la pesca di cattura come principale fonte di produzione di animali acquatici.

Per Coldiretti Abruzzo Ã¨ quindi indispensabile rafforzare le politiche di sostegno alle imprese ittiche, investendo nella ricerca, nell'innovazione e nella resilienza del comparto, affinchÃ© il settore possa affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico senza perdere competitivitÃ e garantendo al tempo stesso qualitÃ , sicurezza alimentare e occupazione.