Goletta Verde arriva in Abruzzo

Quinta tappa del viaggio verso il sud dell’Adriatico per Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che quest'anno compie 40 anni. La storica imbarcazione Catholica arriva in Abruzzo e sarà ormeggiata al Porto Turistico di Pescara il 28 e 29 giugno.

In questa edizione Goletta Verde ha come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia.

Domenica 28 la Goletta accoglierà nella mattinata i laboratori didattici, gratuiti e aperti a tutti e a tutte, dal titolo “Alla Scoperta del Mare”, dove, tra giochi ed indovinelli si imparerà qualcosa di più sulle tartarughe marine Caretta caretta. Nel pomeriggio avrà luogo l’incontro Patrimonio blu: ripristino e innovazione per il futuro di costa e fiumi in Abruzzo, per discutere sullo stato degli ecosistemi marini e litoranei, la salute dei fiumi, la pesca artigianale sostenibile e i primi interventi di ripristino ambientale. A seguire la testimonianza delle attività dei circoli del territorio, un focus sull’ Area Marina Protetta Torre del Cerrano, LIFE ALEXANDRO e la Guida Blu, e, in chiusura di serata musica e aperitivo sotto le stelle per celebrare i 40 anni di viaggio di Goletta Verde.

Lunedì 29 giugno si svolgerà, a bordo di Goletta Verde, la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio sulle coste abruzzesi.

“Nel suo quarantennale, Goletta Verde fa tappa a Pescara e sarà un’occasione per restituire alla comunità scientifica, civica e istituzionale le esperienze maturate dai circoli territoriali di Legambiente - Donatella Pavone, direttrice Legambiente Abruzzo. Un momento di sintesi e confronto, nella convinzione che la conoscenza condivisa — tra attivisti, ricercatori, pescatori, insegnanti e amministratori — sia la prima, concreta forma di tutela e innovazione per il futuro di costa e fiumi in Abruzzo”.

40 anni di Goletta Verde: Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione. Tanti i temi portati in primo piano in questi anni e che saranno anche al centro dell’edizione 2026. Novità di quest’anno, per celebrare i suoi 40 anni, Goletta Verde solcherà il Mediterraneo con due delle imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che navigherà fino a Brindisi per incontrarsi e fare un cambio staffetta con la Oloferne, l’altra imbarcazione che proseguirà la navigazione risalendo verso il Tirreno per arrivare in Liguria (ai primi di agosto), da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

dal 1986 ha percorso 160.000 km, quattro volte il periplo della Terra, ed effettuato decine di migliaia di analisi, centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e qualche volta all’estero. Storici i blitz contro gli ecomostri, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana. Dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe. Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un’eco-vittoria storica per Goletta Verde che nel In 40 anni,, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana. Dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe. Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un’eco-vittoria storica per Goletta Verde che nel 2017 è anche approdata all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani, a New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.

Si ringrazia il Porto Turistico di Pescara per l’ospitalità.

Si ringrazia il laboratorio BioSan di Vasto per la collaborazione.







