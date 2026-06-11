Via libera alle Linee guida sul commercio ambulante

“Le Linee guida sul commercio ambulante emanate dal Ministro Urso colmano una lacuna politica e amministrativa che per anni ha condizionato l’attività di centinaia di commerciati ambulanti e dei Comuni”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, alla luce del decreto che fa entrare in vigore il disciplinare ai quali i Comuni dovranno adeguarsi per il rilascio di concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

“Le Linee guida – aggiunge l’assessore – vanno ad incidere in maniera chiara e netta su un settore vitale per la nostra economia, ma soprattutto vanno a normalizzare un’attività che si traduce in un servizio reale ai cittadini. Le concessioni, per quanto riguarda i cosiddetti mercati rionali, verranno rilasciate dietro procedura selettiva ed avranno una durata di decennale. Stesso discorso, durata decennale, per le fiere storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall'ente locale. È superfluo sottolineare – prosegue l’assessore Magnacca – che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di grande importante che dà certezza del diritto agli operatori economici e ai consumatori. Un atto, insomma, che ristabilisce regole e condizioni a vantaggio di un servizio migliore e qualificato”

Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti: fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell'impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa; fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell'offerta e del servizio.

“In questa sede – ricorda l’assessore Magnacca – è opportuno sottolineare l’azione che la Regione Abruzzo ha portato avanti a sostegno dei commercianti ambulanti e per valorizzare le aree comunali adibite a commercio pubblico. L’anno scorso abbiamo pubblicato un avviso destinato a questa categoria di imprenditori con il quale abbiamo erogato contributi per circa 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e riammodernare della strumentazione funzionale all’attività di commercio ambulante. L’avviso è stato un successo sia sul fronte delle istanze finanziate (92) sia sul numero complessivo delle richieste arrivate in Regione a conferma di un’attenzione particolare da parte degli operatori del settore. È invece ancora operativo e scade il 24 luglio un altro avviso con il quale i Comuni con popolazione tra i 15 mila e i 45 mila abitanti possono presentare domanda per la riqualificazione, l’ammodernamento e la valorizzazione dei mercati rionali coperti presenti sul territorio comunale”.