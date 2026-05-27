Confronto territoriale sulle prioritÃ  infrastrutturali dellâ€™Abruzzo, nuovo ciclo al via

GiovedÃ¬ 28 maggio prenderÃ ufficialmente avvio il secondo triennio del Programma Infrastrutture 2026â€“2028, promosso da Uniontrasporti e Camera di Commercio Chieti Pescara, con una tavola rotonda dedicata al confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese e stakeholder territoriali sul futuro delle infrastrutture strategiche regionali.

Lâ€™incontro inaugura una nuova fase di ascolto e condivisione finalizzata alla revisione e allâ€™aggiornamento del Libro Bianco delle prioritÃ infrastrutturali dellâ€™Abruzzo, attraverso lâ€™attivazione dei tavoli territoriali che, nelle precedenti annualitÃ , hanno rappresentato uno strumento efficace di dialogo e monitoraggio.

Nel corso della mattinata saranno presentati i risultati delle attivitÃ svolte nel triennio 2022â€“2025 e le prioritÃ individuate per il nuovo ciclo 2026â€“2028, con particolare attenzione ai grandi assi ferroviari e viari regionali, al potenziamento dei collegamenti strategici tra Adriatico e Tirreno e allo sviluppo delle infrastrutture portuali.

Tra i temi al centro del confronto: il potenziamento e il raddoppio della linea ferroviaria Pescaraâ€“Roma; il rafforzamento dei collegamenti Lâ€™Aquilaâ€“Rietiâ€“Roma; il potenziamento della linea Adriatica e il raddoppio Pescaraâ€“Bari; la realizzazione della strada a 4 corsie della Fondo Valle Trigno; gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25; il potenziamento della SS652 Val di Sangro; il completamento della Teramo Mare; lo sviluppo dei porti di Ortona e Vasto.

Particolare attenzione sarÃ dedicata anche al percorso di approfondimento sulla SS650 Trignina, asse strategico del corridoio trasversale Adriatico-Tirreno, al centro negli ultimi mesi di un intenso lavoro condiviso tra Camere di Commercio, istituzioni e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.