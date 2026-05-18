Sedici Bandiere Blu in Abruzzo: "Modello che unisce tutela ambientale, sostenibilitÃ , accoglienza e qualitÃ  dei servizi"

"Le 16 Bandiere Blu assegnate anche questâ€™anno allâ€™Abruzzo rappresentano un risultato straordinario che conferma, ancora una volta, la qualitÃ del nostro territorio, la bellezza delle nostre coste e il grande lavoro svolto quotidianamente da amministrazioni, operatori turistici, cittadini e imprese".

Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele Dâ€™Amario, commentando il riconoscimento conferito dalla Fee-Foundation for Environmental Education ai Comuni abruzzesi premiati nel 2026.

"Lâ€™Abruzzo continua ad essere protagonista a livello nazionale grazie ad un modello che unisce tutela ambientale, sostenibilitÃ , accoglienza e qualitÃ dei servizi. Le Bandiere Blu non rappresentano soltanto un simbolo di eccellenza ambientale, ma sono anche uno straordinario strumento di promozione turistica e valorizzazione territoriale.

Dalla costa teramana fino al Vastese, passando per Pescara e Francavilla al Mare, i nostri territori dimostrano ancora una volta di saper offrire mare pulito, servizi efficienti, sicurezza, accessibilitÃ e una proposta turistica sempre piÃ¹ competitiva. A questo si aggiungono le conferme dei laghi e del porto turistico, che testimoniano la capacitÃ dellâ€™Abruzzo di distinguersi per qualitÃ e sostenibilitÃ in ogni ambito.

Questi riconoscimenti â€“ conclude Dâ€™Amario â€“ rafforzano ulteriormente lâ€™immagine dellâ€™Abruzzo come regione autentica, attrattiva e sempre piÃ¹ centrale nel panorama turistico nazionale. Continueremo a lavorare per sostenere i territori, migliorare i servizi e promuovere le straordinarie eccellenze della nostra regione in Italia e allâ€™estero".