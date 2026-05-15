Bandiera Blu della Fee, sei i vessilli sulla costa teatina

L'Abruzzo conferma un totale di 16 Bandiere Blu già ottenute nel 2025, riconoscimento assegnato dalla Fee-Foundation for Environmental Education alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori.

Si tratta di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, nel Teramano; Pescara; Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti; e dei laghi di Villalago e Scanno, in provincia dell'Aquila.

A queste si aggiunge la Bandiera Blu per gli approdi, assegnata al porto turistico 'Marina di Pescara'.

la cerimonia di premiazione da parte della Fee, nella sede del Cnr a Roma, alla presenza dei sindaci, tra cui quelli abruzzesi, e del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. La Bandiera Blu - certificazione che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti - viene assegnata sulla base dei 33 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell'ambiente.

A livello nazionale, la Bandiera Blu 2026 va a 257 Comuni rivieraschi (erano 246 nel 2025) e 87 approdi turistici (84), per complessive 525 spiagge (487), che corrispondono a circa l'11,6% dei lidi premiati a livello mondiale. Quest'anno le bandiere blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di un nuovo comune lacustre. Quattordici, complessivamente, i nuovi ingressi e tre i comuni non confermati.