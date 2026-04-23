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'Pedali & Sapori': la forza della rete trasforma la Costa dei Trabocchi in un circuito delle tipicitÃ  itinerante

Dopo il successo dello scorso anno, la DMC Terre del Sangro Aventino lancia la nuova edizione del format che mette a sistema produttori e operatori bike per un'esperienza sensoriale integrata.

redazione
Territorio
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PiÃ¹ che un evento, un vero e proprio ecosistema di ospitalitÃ  e sapori che torna a fiorire sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi.
 
La DMC Terre del Sangro Aventino annuncia ufficialmente le date della seconda edizione di "Pedali & Sapori", l'iniziativa che eleva il cicloturismo a esperienza culturale completa, fondendo il movimento all'aria aperta con la degustazione delle eccellenze identitarie del territorio.
 
Il progetto, che si basa su una fitta rete di collaborazione tra noleggiatori, produttori e strutture ricettive, si articolerÃ  in due weekend lunghi primaverili: dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio. Il cuore pulsante dell'itinerario sarÃ  il tratto iconico compreso tra Ortona e Torino di Sangro, dove la bellezza del paesaggio costiero diventa il palcoscenico per un incontro diretto con i tesori enogastronomici locali.
 
Forte del successo della passata edizione â€“ che ha registrato oltre 2.800 degustazioni grazie al lavoro corale degli operatori â€“ viene confermata la formula vincente "Assaggi in Sella". Il connubio tra l'esperienza del viaggio lento e la qualitÃ  dei prodotti offerti dalla rete garantisce ai visitatori un'immersione totale nell'anima dei Trabocchi: non una semplice pedalata, ma un dialogo costante tra il ciclista e il produttore, mediato dal sapore unico di eccellenze dell'enogastronomia.
 
Gli interessati a partecipare potranno:
Noleggiare una bicicletta (e-bike o muscolare) per metÃ  giornata, presso i noleggiatori partner dell'iniziativa per ricevere un carnet con 5 degustazioni gratuite.
Utilizzare la propria bici, acquistando il carnet degustazioni al costo simbolico di â‚¬10,00.
Le tappe gastronomiche saranno dislocate lungo il percorso e attive dalle 10:00 alle 17:00, con accesso libero e senza necessitÃ  di prenotazione.
Il percorso 2026 propone una selezione di eccellenze che raccontano la storia dei borghi costieri:
La tradizionale nevola ortonese curata dalla Pro Loco Villa San Nicola di Ortona.
I dolci celli pieni della Pasticceria Rosanna Iezzi;
 Lo spumante d'Abruzzo doc, una degustazione a cura del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo in uno dei luoghi iconici della Costa dei Trabocchi, il Trabocco Turchino.
La gustosa pallotta cace e ove a cura della Bottega 94.
La prelibata cozza ripiena a cura del Ristorante Mare Blu.
L'iniziativa sarÃ  realizzata grazie alla sinergia con gli operatori locali del noleggio che hanno aderito alla rete. I punti noleggio dove sarÃ  possibile ritirare bici e carnet sono:
Civitarese Viaggi, Green Road Bike, Officine Forti, SuperBike nel comune di Ortona;
La Pergamena a San Vito Chietino;
Bici Mania e Ixago a Fossacesia;
Camping Sun Beach e Mare Blu a Torino di Sangro.

 
Per chi desidera partecipare con il proprio mezzo, i carnet saranno disponibili presso tutti i noleggiatori convenzionati.
 
Dopo i risultati straordinari della sperimentazione 2025, quest'anno puntiamo a consolidare il format come appuntamento fisso da programmare in diversi momenti dell'anno" afferma il presidente della DMC Terre del Sangro Aventino, Filippo De Sanctis . "Lavorare in rete ci permette di offrire un'esperienza turistica completa, sostenibile e profondamente legata alle nostre radici".

 
Info e contatti:

 
DMC Terre del Sangro Aventino
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