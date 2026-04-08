IAM – Innovazione Automotive e Metalmeccanica, confermata la guida di Giuseppe Ranalli

Rinnovato il Consiglio di amministrazione di IAM – Innovazione Automotive e Metalmeccanica, soggetto gestore del Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo.

Nel corso del Cda del 1 aprile, è stata confermata la guida con Giuseppe Ranalli alla presidenza e Maria Onida alla vicepresidenza, insieme ai consiglieri Marcello Vinciguerra, Francesco Marfisi ed Enrico Pisino. Fanno il loro ingresso nel CdA Pierluigi Beomonte Zobel e Beniamino Tambelli, chiamati a contribuire allo sviluppo delle prossime progettualità del Polo.

Il nuovo CdA rappresenta pienamente lo spirito del Polo Innovazione Automotive, espressione di una filiera integrata che unisce grandi player industriali, PMI e sistema della ricerca: Giuseppe Ranalli (Tecnomatic), Maria Onida (Stellantis), Marcello Vinciguerra (Honda Italia Industriale), Francesco Marfisi (Gruppo Marfisi), Enrico Pisino (Centro di Competenza CIM 4.0), Pierluigi Beomonte Zobel (Università dell’Aquila) e Beniamino Tambelli (TCM Group).

Il Polo rivolge un ringraziamento ai consiglieri uscenti Paolo Raschiatore e Roberto Cipollone per il lavoro svolto e il contributo garantito negli anni alla crescita della rete.

“Il rinnovo del CdA consolida un percorso già avviato e ci proietta verso nuove sfide”, sottolinea il presidente Giuseppe Ranalli. “L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il ruolo del Polo come piattaforma di innovazione per il settore automotive, puntando su ricerca, trasferimento tecnologico, digitalizzazione e intelligenza artificiale con il rafforzamento della collaborazione tra imprese”.

Il presidente evidenzia “la volontà di accelerare sui progetti strategici e sulle nuove traiettorie di sviluppo del comparto, in coerenza con la vocazione del Polo a favorire sinergie tra industria, università e centri di ricerca”.

Il Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo rappresenta oggi una delle principali realtà nazionali nel settore, con oltre 50 partner tra grandi aziende, PMI e organismi di ricerca, attivi lungo tutta la filiera automotive e meccatronica.